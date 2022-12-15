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Франция пополнила "клуб избранных", выйдя во второй раз подряд в финал на чемпионате мира

Европейский коллектив близок к тому, чтобы подтвердить звание чемпиона.
Сегодня, 09:22
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В рамках 1/2 финала чемпионата мира сборная Франции сумела обыграть национальную команду Марокко (2:0).

Благодаря своей победе французы сыграют в финале главного международного турнира.

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Стоит отметить, что "трехцветные" во второй раз подряд вышли в финал чемпионат мира, войдя в "клуб избранных".

Ранее это удавалось лишь пяти сборным: Италии (1934 и 1938), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978), ФРГ (1982 и 1986) и Аргентине (1986 и 1990). Примечательно, что только Италии и Бразилии удалось защитить титул.

В 2018 году Франции удалось выиграть трофей, обыграв в финале Хорватию.

Напомним, в финале турнира в Катаре Франция сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции

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