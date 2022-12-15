Франция пополнила "клуб избранных", выйдя во второй раз подряд в финал на чемпионате мира
В рамках 1/2 финала чемпионата мира сборная Франции сумела обыграть национальную команду Марокко (2:0).
Благодаря своей победе французы сыграют в финале главного международного турнира.
Читай также: Франция - Марокко 2:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Стоит отметить, что "трехцветные" во второй раз подряд вышли в финал чемпионат мира, войдя в "клуб избранных".
Ранее это удавалось лишь пяти сборным: Италии (1934 и 1938), Бразилии (1958 и 1962), Нидерландам (1974 и 1978), ФРГ (1982 и 1986) и Аргентине (1986 и 1990). Примечательно, что только Италии и Бразилии удалось защитить титул.
В 2018 году Франции удалось выиграть трофей, обыграв в финале Хорватию.
Напомним, в финале турнира в Катаре Франция сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря.