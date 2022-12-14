Франция - Марокко 2:0 видео голов и лучших моментов матча 14.12.2022 ЧМ-2022

В среду, 14 декабря, состоялся второй полуфинальный матч чемпионата мира-2022, в котором сошлись сборные Франции и Марокко. Действующие обладатели кубка мира одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Уже на старте поединка Тео Эрнандес сумел вывести "Les Bleus" вперед. Ближе к концу встречи Рандаль Коло Муани с близкого расстояния замкнул заблокированный удар Килиана Мбаппе, установив окончательный счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Марокко в полуфинале ЧМ-2022:

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Франция - Марокко 2:0

Голы: Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 2 - 2

Фолы: 11 - 12

Атаки: 98 - 132

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Конате, Эрнандес – Чуамени, Фофана – Дембеле (Коло Муани, 79), Гризманн, Мбаппе – Жиру (Тюрам, 65).

Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик, Дари, Саисс (Амалла, 21, Эз Абде, 78), Мазрауи (Атиат-Аллах, 46) – Амрабат, Унаи – Зиеш, Эн-Несири (Абухляль, 67), Буфаль (Хамдалла, 66).

Предупреждения: Буфаль.