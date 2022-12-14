Франция - Марокко 2:0 обзор матча и результат игры 14.12.2022

В рамках ½ финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, встречались сборные Франции и Марокко.

Стартовый отрезок поединка сразу дал понять, что игра будет очень интересна. Уже на пятой минуте Варан классно нашел Гризманна в штрафной, тот скинул на Мбаппе, однако у него удар не вышел, но Эрнандес добавил и забил.

Буквально несколько минут спокойной игры и Марокко включился в игру. Унаи пробил с далека, но Льорис сыграл великолепно. Затем номинальные гости старались держать больше мяч у себя и за счет индивидуальных действий найти шанс для взятия ворот.

Несмотря на то, что марокканцы держали мяч у себя, французы не забывали про контратаки. В одной из таких Жиру мог увеличивать преимущество, но его выход один в один завершился ударом в штангу. Затем нападающий получил второй шанс, но пробил очень неточно с выгодной позиции.

На моменты французов марокканцы отвечали своими. Эль-Ямик мог забить лучший гол турнира, однако не хватило пару сантиметров, - защитник пробил через себя после подачи со штрафного, но мяч попал в штангу.

Первый тайм выдался очень насыщенным, а второй продолжился в таком же темпе. Уже с первых минут марокканцы стали давить по флангам, делать разрезные моменты, входить в штрафную, но в первые моменты до ударов не доходило, хоть и Франция была зажата в штрафной.

Килиан Мбаппе был тем футболистом, который отводил игру от штрафной площадки своей команды. Бег и индивидуальный дриблинг Мбаппе позволяли партнерам выдохнуть, хоть и сам француз страдал от жестких подкатов под себя и толчков.

Середина второго тайма прошла в довольно напряженной атмосфере: Франция пыталась удержать мяч у себя, а Марокко старался найти пространство, но темп несколько упал.

Темп у Марокко упал, чем и воспользовалась Франция. Европейцы создали ряд моментов, однако стоило Коло Муани появится на поле, так сразу он забил – первым касанием. Футболист был первым на добивании после блокированного удара Мбаппе.

На последних минутах марокканцы пытались забить гол престижа, но и это не получилось. Несмотря на отважную игру, Франция вышла в финал, а Марокко сыграет в игре за третье место.

Отметим, что в первом полуфинале Аргентина разгромила Хорватию (3:0). Матч за третье место на ЧМ-2022 состоится 17 декабря, а финал пройдет 18 декабря.

Статистика матча Франция - Марокко 1/2 финала ЧМ-2022

Франция - Марокко 2:0

Голы: Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

Владение мячом: 38%-62%

Удары: 15-13

Удары в створ: 2-2

Фолы: 11-12

Атаки: 98-132

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Конате, Эрнандес – Чуамени, Фофана – Дембеле (Коло Муани, 79), Гризманн, Мбаппе – Жиру (Тюрам, 65).

Марокко: Буну – Хакими, Эль-Ямик, Дари, Саисс (Амалла, 21, Ез Абде, 78), Мазрауи (Атиат-Аллах, 46) – Амрабат, Унаи – Зиеш, Эн-Несири (Абухляль, 67), Буфаль (Хамдалла, 66).

Предупреждения: - Буфаль.