Аргентина - Франция: онлайн-трансляция матча 18.12.2022 чемпионата мира

Сборные встретятся в финальном матче чемпионата мира-2022. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В воскресенье, 18 декабря, состоится долгожданный финал чемпионата мира по футболу, который впервые проходит в Катаре.

В решающей игре главного международного турнира сыграют сборные Аргентины и Франции. Поединок обещает быть очень захвативающим и зрелищным, однако нихто не собирается отступать от своей главной мечты - выиграть чемпионат мира.

Матч пройдет на национальном стадионе Лусаил. Начало встречи - 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Франция

Трансляция матча будет доступна в этой новости 18декабря и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 17:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине финальный поединок чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспільного. В приложении Дія также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира.

Сборная Аргентины очень неоднозначно начала свой турнир, проиграв в первом матче группы Саудовской Аравии. Дальше же коллектив Лионеля Скалони собрался и добыл две победы подряд - над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0). В плей-офф аргентинская команда на первом этапе обыграла Австралию (2:1), а в 1/4 финала выбила сборную Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти). В полуфинале латиноамериканская команда встречалась с прошлыми финалистами чемпионата мира - Хорватией, однако этот статус не помешал Аргентине выиграть - разгром 3:0.

Национальная Франции свой групповой этап прошла очень уверенно. В первом туре коллектив Дидье Дешама обыграл Австралию (4:1), а во втором туре расправился с Данией (2:1). Последний поединок в группе ничего не решал, а команда уступила Тунису (0:1). В плей-офф французы уверенно обыграли Польшу (3:1), в 1/4 финала коллектив в яркой игре оказался сильнее Англии (2:1). В полуфинале французов ждал Марокко, который хоть и был агрессивным на поле, но остановить европейскую сборную не смог - 2:0.

Сборные Аргентины и Франции в своей истории встречались 12 раз (девять товарищеских игр и три матча на чемпионате мира). В последний раз команды играли между собой в 2018 году именно на стадии плей-офф чемпионата мира. Игра получилась очень голевой, а победу одержал будущий чемпион - 4:3. В той игре за французов забивали: Гризманн, Павар и Мбаппе, который оформил дубль. В составе аргентинцев отличились: Ди Мария, Меркадо и Агуэро.