Месси побил рекорд Маттеуса по матчам на чемпионате мира

Аргентинец вновь вписал свое имя в историю мирового футбола.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси проводит свой 26-й матч на чемпионатах мира.

Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на финал ЧМ-2022 в катаре против сборной Франции.

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Таким образом, 35-летний аргентинец побил рекорд по матчам на чемпионате мира, который долгое время принадлежал бывшему футболисту сборной Германии Лотару Маттеусу.

В текущем розыгрыше ЧМ-2022 на счету Месси 6 голов в 7 матчах турнира.