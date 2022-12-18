Месси побил рекорд Маттеуса по матчам на чемпионате мира
Аргентинец вновь вписал свое имя в историю мирового футбола.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси проводит свой 26-й матч на чемпионатах мира.
Капитан южноамериканской команды вышел в стартовом составе на финал ЧМ-2022 в катаре против сборной Франции.
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Таким образом, 35-летний аргентинец побил рекорд по матчам на чемпионате мира, который долгое время принадлежал бывшему футболисту сборной Германии Лотару Маттеусу.
В текущем розыгрыше ЧМ-2022 на счету Месси 6 голов в 7 матчах турнира.