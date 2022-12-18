Рекорды чемпионата мира, за которыми гонится Месси

Аргентинец хочет не только завоевать кубок, но и переписать несколько достижений на свой счет.

Уже в воскресенье, 18 ноября, сборная Аргентины встретится со сборной Франции в рамках финала чемпионата мира-2022. Для лидера южноамериканской команды Лионеля Месси данный матч - последний шанс на завоевание заветного трофея.

Помимо кубка, 35-летний футболист может побить немало рекордов, чтобы надолго вписать свое имя в историю чемпионатов мира.

Начнем с того, что Месси — один из шести человек, сыгравших на пяти чемпионатах мира вместе с Антонио Карбахалем, Лотаром Маттеусом, Рафой Маркесом, Андресом Гуардадо и Криштиану Роналду.

Лотар Маттеус и Месси делят рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира (25). Лионель выйдет вперед, если появится в финале.

Месси провел рекордные 18 матчей в качестве капитана на чемпионатах мира. За ним следуют Рафа Маркес (17) и Диего Марадона (16).

Паоло Мальдини сыграл больше всего минут в истории чемпионатов мира: 2217. У Месси 2194 минуты, и он может превзойти итальянца в финале Катара-2022.

Месси — единственный игрок, сделавший результативную передачу на пяти чемпионатах мира. Его ближайшими соперниками являются Пеле, Гжегож Лато, Диего Марадона и Дэвид Бекхэм, каждый из которых забивал голы в трех матчах.

Помимо всего прочего, Пеле и Месси делят рекорд по количеству передач в плей-офф (6).

Лионель является одним из лучших снайперов Аргентины на чемпионате мира по 11 голам. За ним следуют Габриэль Батистута (10), Диего Марадона (8), Гильермо Стабиле (8), Марио Кемпес (6) и Гонсало Игуаин (5).

Месси — единственный игрок, который забивал на чемпионатах мира в подростковом, 20- и 30-летнем возрасте. Пеле уступает аргентинцу по данному показателю на четыре месяца.

Также, Месси забил свой первый и последний голы на чемпионатах мира с разницей в 16 лет и 180 дней. Следующий самый большой промежуток времени в истории чемпионатов мира принадлежит Криштиану Роналду — 16 лет и 160 дней.

Лучший игрок матча, впервые присужденный в 2002 году, 10 раз удостаивался Месси. Его четыре гола в Бразилии на ЧМ 2014 году - это рекорд для одного выпуска, который он делит с Уэсли Снейдером, который получил то же самое в Южной Африке в 2010 году.

Мирослав Клозе одержал 17 побед на чемпионатах мира. Сейчас Месси остановился на отметке в 16 игр.