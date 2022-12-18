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Месси – первый двукратный обладатель Золотого мяча ЧМ

Аргентинец также повторил то, чего никто не делал после Ромарио в 1994 году.
Вчера, 22:29
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

По итогам чемпионата мира 2022 года, завершившегося победой Аргентины в финале, лучшим игроком турнира был назван Лионель Месси.

Форвард "альбиселесте" получил награду Золотой мяч чемпионата мира уже второй раз в своей карьере. Ранее ему вручили ее в 2014 году, когда Аргентина в финале ппроиграла Германии.

Отметим, что до Месси эту награду дважды не выигрывал ни один игрок.

Также следует сказать, что впервые с 1994 года Золотой мяч ЧМ выиграл игрок команды, выигравшей турнир. Тогда это был Ромарио, а после индивидуальная награда доставалась Роналдо в 98-м (победила Франция), Оливеру Кану в 2002 (победила Бразилия), Зинедину Зидану в 2006 (победила Италия), Диего Форлану в 2010 (победила Испания) и Луке Модричу в 2018 (победила Франция).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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