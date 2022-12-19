Пеле поздравил Месси и сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил Аргентину с победой на ЧМ-2022.

"Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлеченно рассказывать свою историю. Лео Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того и заслуживал за свою карьеру.

Мой дорогой друг Мбаппе в финале забил три гола и реализовал пенальти. Каким подарком для нашего вида спорта стало это шоу!

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Не могу не поздравить Марокко с фантастической кампанией. Приятно видеть, как сияет Африка.

Поздравляю Аргентину! Наверняка Диего Марадона сейчас улыбается", – написал Пеле в Инстаграме.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).