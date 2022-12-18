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Аргентина - Франция 3:3 (доп.время 1:1, по пен. 4:2): видео голов и лучших моментов матча 18.12.2022 ЧМ-2022

Представляем вашему вниманию видео всего, что происходило в невероятном финале мундиаля.
Вчера, 21:27
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images

В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле состоялся финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции. После ничейного результата 3:3, южноамериканцы победили в серии послематчевых пенальти, став трехкратными обладателями кубка мира.

Уже в первом тайме "альбиселесте" организовали себе двойное преимущество, благодаря голам Лионеля Месси и Анхеля Ди Марии.

За 10 минут до конца матча Килиан Мбаппе в течение всего двух минут не только отыграл один гол, но и вовсе сравнял счет.

На старте второго экстра-тайме все тот же Месси вновь вывел аргентинцев вперед, но Мбаппе тоже нашел, чем ответить, реализовав  свой второй пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - Франция финала ЧМ-2022:

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Аргентина - Франция 3:3 (доп. время 1:1, по пен. 4:2)
Голы: Месси, 23 (пен.), 109 Ди Мария, 36 - Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.).

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 10 - 5
Фолы: 26 - 19
Атаки: 81 - 113

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Молина (Монтьель, 91), Ромеро, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 120+2) - Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Пеццелья, 116) - Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 102), Ди Мария (Акунья, 64).

Франция: Льорис - Кунде (Дисаси, 120+1), Варан (Конате, 113) Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71) - Чуамени, Гризманн (Коман, 71), Рабьо (Фофана, 96) - Дембеле (Коло Муани, 41), Жиру (Тюрам, 41), Мбаппе.

Предупреждения: Фернандес, Акунья, Паредес, Монтьель - Рабьо, Тюрам, Жиру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция аргентина Чемпионат мира 2022

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