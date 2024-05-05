Бостон в овертайме дожал Торонто, чем обеспечил себе участие в четвертьфинале плей-офф НХЛ.

В следующем раунде "черно-желтые" сыграют с Флоридой.

Бостон – Торонто – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

0:1 - 49 В. Нюландер (Бертуцци, Мэттьюс)

1:1 - 50 Линдхольм (Брезо, ван Римсдайк)

2:1 – 61 Пастрняк (Карло, Линдхольм)

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