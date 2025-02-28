НХЛ: Юта разгромила Миннесоту, Вегас и Чикаго устроили безумную перестрелку
В ночь на пятницу, 28 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись двенадцать матчей.
Результаты матчей НХЛ за 27 февраля
Вашингтон – Сент-Луис – 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
0:1 – 11 Броберг (Жозеф)
1:1 – 15 Дюбуа (Макмайкл, Рэддиш)
1:2 – 17 Броберг (Бучневич, Нейборс)
2:2 – 36 Макмайкл (Фрэнк, Рой)
2:3 – 37 Холлоуэй (Шенн, Сутер)
2:4 – 38 Парайко (Томас, Бучневич)
2:5 – 58 Нейборс (Факса, Шенн)
Флорида – Эдмонтон – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
1:0 – 12 Балинскис (Лунделль)
1:1 – 14 Кулак (Клингберг, Подколзин)
2:1 – 35 Лунделль (Экблад)
2:2 – 37 Драйзайтль (Клингберг)
3:2 – 51 Шмидт (Лунделль, Грир)
4:2 – 53 Верхэге (Экблад, Райнхарт)
4:3 – 56 Хайман (Экхольм, Макдэвид)
Бостон – Айлендерс – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
0:1 – 16 Романов (Пулок, Пажо)
0:2 – 24 Палмиери (Пелек, Нелсон)
1:2 – 50 Пастрняк (Заха, Уозерспун)
Каролина – Баффало – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
1:0 – 6 Дж.Стаал (Мартинук)
2:0 – 7 Ахо (Рантанен)
3:0 – 9 Рантанен (Гостисбеер, Свечников)
3:1 – 19 Так ()
4:1 – 35 Холл (Котканиеми, Рословик)
4:2 – 41 Петерка (Куинн, Маклауд)
5:2 – 57 Джарвис ()
Детройт – Коламбус – 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
1:0 – 21 Дебринкет (Комфер)
1:1 – 24 ван Римсдайк (Дженнер, Кристиансен)
1:2 – 29 Курали (Лабейт, Оливер)
1:3 – 32 Джонсон (Дженнер, Фаббро)
1:4 – 35 ван Римсдайк (Джонсон, Дженнер)
2:4 – 36 Комфер (Густафссон, Берггрен)
2:5 – 59 Марченко (Фантилли)
Монреаль – Сан-Хосе – 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 3 Зеттерлунд (Веннберг, Смит)
1:1 – 6 Сузуки (Слафковски, Кофилд)
1:2 – 12 Штурм (Граф, Костин)
2:2 – 19 Сузуки (Страбл, Хатсон)
2:3 – 37 Смит (Веннберг, Мухамадуллин)
3:3 – 42 Ньюхук (Бек, Лайне)
4:3 – 63 Кофилд (Монтембо, Сузуки)
Тампа-Бэй – Калгари – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 19 Кучеров (Хедман, Генцел)
2:0 – 43 Чернак (Сирелли, Хэйгл)
3:0 – 57 Хэйгл (Хедман)
Питтсбург – Филадельфия – 5:4 (0:1, 3:3, 1:0, 1:0)
0:1 – 2 Кэйтс (Замула, Бринк)
0:2 – 21 Типпет (Мичков, Силер)
0:3 – 27 Мичков (Ристолайнен, Типпет)
1:3 – 29 Томазино (Хейнен, Малкин)
2:3 – 29 Карлссон (Кросби)
2:4 – 31 Мичков (Конекны, Кузьменко)
3:4 – 38 Карлссон (Малкин, Гризлик)
4:4 – 42 Малкин (Грейвс, Бовилье)
5:4 – 61 Малкин (Карлссон, Летанг)
Нэшвилл – Виннипег – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
1:0 – 4 Форсберг (О′Райлли, Нюквист)
1:1 – 11 Пионк (Иафалло, Купари)
2:1 – 15 Новак (Евангелиста, Бэррон)
Юта – Миннесота – 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
1:0 – 3 Хэйтон (Сергачев, Келлер)
2:0 – 19 Гюнтер (Хэйтон, Келлер)
2:1 – 36 Годро (Болди)
3:1 – 37 Дурзи (Мяяття, Доун)
4:1 – 43 Шмалц (Келлер, Кули)
5:1 – 49 Келлер (Сергачев, Шмалц)
6:1 – 55 Кули (Шмалц, Келлер)
Анахайм – Ванкувер – 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
0:1 – 3 Майерс (Гарланд, О'Коннор)
0:2 – 16 Сутер (Босер, Майерс)
1:2 – 25 Ватрано (Терри, Строум)
2:2 – 29 Готье (Лундстрем)
3:2 – 38 Строум (Терри, Мактавиш)
4:2 – 55 Лакомб (Мактавиш)
5:2 – 57 Терри (Лундстрем, Строум)
Вегас – Чикаго – 7:5 (5:1, 1:2, 1:2, 0:0)
1:0 – 1 Колесар (Хауден)
1:1 – 6 Фолиньо (Терявяйнен, Влашич)
2:1 – 8 Хаг (Барбашев, Хауден)
3:1 – 12 Барбашев (Олофссон, Пьетранжело)
4:1 – 16 Гертл (Хэнифин, Айкел)
5:1 – 19 Дорофеев (Гертл)
5:2 – 21 Дак (Бертуцци, Назар)
5:3 – 25 Дель Мастро (Мерфи, Донато)
6:3 – 33 Колесар (Руа, Барбашев)
6:4 – 46 Михеев (Мерфи, Назар)
6:5 – 49 Курашев (Мерфи, Смит)
7:5 – 55 Барбашев (Хэнифин, Хауден)
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