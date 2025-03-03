Кросби поднялся в топ-10 ассистентов НХЛ всех времен

Опытный центрфорвард Сидни Кросби вышел на 10-е место в списке лучших ассистентов лиги за всю историю. Он обошел Горди Хоу, сообщает официальный сайт НХЛ.

Капитан Питтсбурга набрал 3 очка в противостоянии с Торонто (5:6 ОТ). В частности, Кросби отдал две результативные передачи. Теперь в активе канадца 1050 ассистов в регулярных первенствах за всю карьеру (1661 матч), а у Хоу осталось 1049.

Новые ориентиры трехкратного обладателя Кубка Стэнли – Стив Айзерман (1063 передачи) и Адам Оутс (1079). Также в первую десятку входят Джо Торнтон, Пол Коффи, Яромир Ягр, Рэй Бурк, Марк Мессье, Рон Фрэнсис и Уэйн Грецки. Кроме того, Кросби поднялся на 18-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен (611 шайб).

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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