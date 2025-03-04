iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Забил, отдал и подрался: нападающий Вашингтона оформил хет-трик Горди Хоу

Вингер Кэпиталз отметился уникальным достижением в регулярном первенстве НХЛ.
Сегодня, 11:29
Том Уилсон / Getty Images
Том Уилсон / Getty Images

30-летний Том Уилсон ярко провел поединок против Оттавы (5:4 Б). Крайний нападающий Вашингтона успел забросить шайбу, отдать результативную передачу и поучаствовать в драке.

Начал канадец со схватки. Под занавес первого периода он сошелся на кулаках с тафгаем Сенаторз Брэди Ткачуком. Уилсон несколько раз неплохо попал в голову оппоненту, сбросил ему шлем, но первым очутился на льду.

После 5-минутного штрафа нападающий утроил преимущество Кэпиталз на старте второй 20-минутки. С центральной зоны он завершил атаку в большинстве. А в третьем периоде канадский хоккеист ассистировал Фехервари.

Особенный хет-трик получил название в честь звезды НХЛ середины XX века Горди Хоу. Знаменитый канадец не только забивал и раздавал передачи, но и прославился агрессивной игрой. Хоу даже получил прозвище "Мистер Локти".

К слову, накануне Кросби поднялся в топ-10 ассистентов НХЛ за всю историю.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вашингтон Кэпиталз Том Уилсон Горди Хоу

Статьи по теме

НХЛ: Тампа одолела Вашингтон, Виннипег проиграл Филадельфии, победы Бостона, Флориды, и Эдмонтона НХЛ: Тампа одолела Вашингтон, Виннипег проиграл Филадельфии, победы Бостона, Флориды, и Эдмонтона
НХЛ: Виннипег одолел Вашингтон, Флорида обыграла Чикаго, победы Бостона, Торонто и Оттавы НХЛ: Виннипег одолел Вашингтон, Флорида обыграла Чикаго, победы Бостона, Торонто и Оттавы
НХЛ: Флорида разгромила Каролину, Юта разбила Вегас, победы Рейнджерс, Вашингтона и Торонто НХЛ: Флорида разгромила Каролину, Юта разбила Вегас, победы Рейнджерс, Вашингтона и Торонто
НХЛ: Эдмонтон проиграл Монреалю, победы Коламбуса, Колорадо и Вашингтона НХЛ: Эдмонтон проиграл Монреалю, победы Коламбуса, Колорадо и Вашингтона

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Украина13:51
Экс-звезда сборной Украины возобновил карьеру в любителях: там играет легенда УПЛ
Лига Чемпионов13:30
Реал - Атлетико: прогноз на матч Лиги чемпионов 04.03.2025
Другие страны13:26
Клуб Бущана не выплачивает зарплату игрокам несколько месяцев
Европа12:59
Тотти рассказал, что в январе к нему обращалась команда Серии А
Украина12:50
УХЛ: Сокол, Кэпиталз и другие сыграют финальные матчи регулярного первенства
Европа12:38
Барселона готова продать своего молодого игрока в Саудовскую Аравию
Бокс12:37
"Надеру Усику задницу": любитель допинга бросил дерзкий вызов украинцу
Европа11:59
Украинец Степанов забил свой очередной гол за Байер U-19
Формула 111:56
Феррари выиграла у Астон Мартин суд по делу инженера-беглеца
Европа11:35
Два лидера Милана с большой вероятностью покинут клуб летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK