Забил, отдал и подрался: нападающий Вашингтона оформил хет-трик Горди Хоу

30-летний Том Уилсон ярко провел поединок против Оттавы (5:4 Б). Крайний нападающий Вашингтона успел забросить шайбу, отдать результативную передачу и поучаствовать в драке.

Начал канадец со схватки. Под занавес первого периода он сошелся на кулаках с тафгаем Сенаторз Брэди Ткачуком. Уилсон несколько раз неплохо попал в голову оппоненту, сбросил ему шлем, но первым очутился на льду.

После 5-минутного штрафа нападающий утроил преимущество Кэпиталз на старте второй 20-минутки. С центральной зоны он завершил атаку в большинстве. А в третьем периоде канадский хоккеист ассистировал Фехервари.

Особенный хет-трик получил название в честь звезды НХЛ середины XX века Горди Хоу. Знаменитый канадец не только забивал и раздавал передачи, но и прославился агрессивной игрой. Хоу даже получил прозвище "Мистер Локти".

К слову, накануне Кросби поднялся в топ-10 ассистентов НХЛ за всю историю.

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