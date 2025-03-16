НХЛ: Питтсбург разгромил Нью-Джерси, Лос-Анджелес с трудом одолел Нэшвилл
В ночь на воскресенье, 16 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 15 марта
Баффало – Вегас – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
0:1 – 12 Хауден (Барбашев, Пирсон)
0:2 – 32 Дорофеев (Гертл)
1:2 – 32 Маклауд (Байрэм, Брайсон)
2:2 – 49 Цукер ()
2:3 – 57 Айкел (Пьетранжело, Стоун)
3:3 – 59 Далин (Томпсон, Байрэм)
Питтсбург – Нью-Джерси – 7:3 (2:1, 1:0, 4:2)
0:1 – 10 Глэсс (Люк Хьюз, Братт)
1:1 – 17 Дьюар (Тимминс, Аччари)
2:1 – 17 Хейнен (Колячонок, Томазино)
3:1 – 24 Ракелль (Тимминс, Кросби)
4:1 – 42 Томазино ()
4:2 – 45 Майер (Немец, Братт)
4:3 – 46 Хишир (Братт, Люк Хьюз)
5:3 – 54 Карлссон (Летанг, Малкин)
6:3 – 59 Дьюар (Лизотт)
7:3 – 59 Хэйс (Бемстрем)
Сан-Хосе – Вашингтон – 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
0:1 – 7 Строум (Уилсон, Овечкин)
0:2 – 17 Протас (Уилсон, Эллер)
0:3 – 18 Рэддиш (Дюбуа, Карлсон)
1:3 – 46 Селебрини (Тоффоли)
1:4 – 47 ван Римсдайк (Манджипани, Эллер)
1:5 – 50 Овечкин (Дюбуа, Фегервары)
Бостон – Тампа-Бэй – 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
0:1 – 2 Хедман (Рэддиш, Гурде)
1:1 – 15 Линдхольм (Лауко, Пик)
1:2 – 22 Пол (Гонсалвеш, Лиллеберг)
1:3 – 27 Сирелли (Гурде, Макдона)
1:4 – 37 Рэддиш (Пол, Лиллеберг)
2:4 – 41 Хуснутдинов (Линдхольм, Йокихарью)
2:5 – 56 Хэйгл (Чернак, Кучеров)
2:6 – 59 Сирелли (Хедман)
Коламбус – Рейнджерс – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 1 Лафреньер (Зибанежад)
0:2 – 31 Панарин (Борген, Лафреньер)
0:3 – 54 Трочек (Кайлле, Панарин)
0:4 – 56 Трочек (Фокс, Миллер)
Монреаль – Флорида – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 5 Лайне (Кофилд, Хатсон)
2:0 – 15 Кофилд (Слафковски)
2:1 – 23 Самоскевич (Беннетт, Верхэге)
3:1 – 48 Дворак (Савар)
Филадельфия – Каролина – 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
0:1 – 8 Ахо (Джарвис, Блэйк)
0:2 – 15 Янковски (Джост, Робинсон)
0:3 – 21 Холл (Гостисбеер, Ахо)
0:4 – 33 Янковски (Гостисбеер, Робинсон)
0:5 – 59 Морроу (Холл, Станковен)
Торонто – Оттава – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)
1:0 – 26 В. Нюландер (Карло, Робертсон)
1:1 – 27 Сэндерсон (Брэди Ткачак, Штюцле)
2:1 – 28 Мэттьюс ()
2:2 – 32 Перрон (Батерсон)
2:3 – 34 Жиру (Шабо)
2:4 – 59 Амадио (Грейг)
Лос-Анджелес – Нэшвилл – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 63 Байфилд (Кларк, Кемпе)
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