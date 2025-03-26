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НХЛ: Баффало победил Оттаву, Вегас разгромил Миннесоту

Вашему вниманию результаты и видеообзор поединков.
Сегодня, 08:34       Автор: Василий Медвидь
Баффало Сэйбрз - Оттава Сенаторс / Getty Images
Баффало Сэйбрз - Оттава Сенаторс / Getty Images

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 25 на 26 марта прошло 10 матчей.

Зрители традиционно смогли насладиться результатами на любой вкус: как разгромами, так и ожесточенными интригующими баталиями.

Торонто - Филадельфия 7:2

Шайбы: Таварес, 10, 27, Нюландер, 15, 31, Макман, 21, Кемпф, 38, Доме, 51 - Пилинг, 7, Кутюрье, 39

Каролина - Нэшвилл 1:3

Шайбы: Голл, 26 - Бантинг, 5, Эвангелиста, 24, 52

Тампа - Питтсбург 6:1

Шайбы: Чирели, 12, 15, Макдонна, 13, Пойнт, 16, Кучеров, 35, Хагел, 39 - Раст, 54

Баффало - Оттава 3:2

Шайбы: Куинн, 19, Бернард-Докер, 33, Томпсон. 41 - Ткачак, 1, Жиру, 27

Виннипег - Вашингтон 3:2

Шайбы: Моррисси, 6, Эпплтон, 39, Элерс, 61 - Манджапане, 19, Овечкин, 38

Сент-Луис - Монреаль 6:1

Шайбы: Кайру, 18, Холлоуэй, 19, Томас, 23, Тексье, 29, Броберг, 51, Болдюг, 57 - Сузуки, 19

Миннесота - Вегас 1:5

Шайбы: Юханссон, 41 - Айкел, 6, 54, 58, Хауден, 27, Пирсон, 57

Калгари - Сиэтл 4:3

Шайбы: Клапка, 10, Кадри, 53, 63, Андерссон, 55 - Шварц, 30, Картье, 38, Эберле, 57

Колорадо - Детройт 5:2

Шайбы: Макар, 6, Ничушкин, 12, Тейвз, 24, Маккиннон, 48, О'Коннор, 57 - Комфер, 6, Уотсон, 56

Лос-Анджелес - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1

Шайбы: Фиала, 30, 59, Дано, 37 - Миллер, 22

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