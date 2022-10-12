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НХЛ: Вегас обыграл Лос-Анджелес, Тампа-Бэй проиграла Рейнджерсу

Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за вторник, 11 октября.
Сегодня, 09:10
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
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Во вторник, 11 октября, регулярный чемпионат НХЛ. В первый день соревнования было сыграно два поединка.

Рейнджерс в упорной борьбе одолел Тампа-Бэй, а Вегас совершил камбэк в матче с Лос-Анджелес.

Рейнджерс – Тампа-Бэй – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Зибанежад (Миллер, Труба), 1:1 – 30 Стэмкос (Пойнт, Кучеров), 2:1 – 46 Зибанежад (Крайдер, Панарин), 3:1 – 52 Гудроу (Карпентер, Линдгрен)

Лос-Анджелес – Вегас – 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)

Шайбы: 1:0 – 11 Виларди (Иафалло, Байфилд), 1:1 – 22 Маршессо (Карлссон), 1:2 – 42 Айкел (Смит, Стивенсон), 2:2 – 45 Кемпе (Дурзи, Копитар), 2:3 – 48 Карлссон (Руа, Пьетранжело), 3:3 – 54 Калиев (Виларди, Мур), 3:4 – 60 Стоун (Пьетранжело, Стивенсон)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хоккей НХЛ
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