НХЛ: Нэшвилл и Анахайм победили по буллитам, Нью-Джерси вырвал победу в овертайме

С вечера субботы, 5 ноября, на утро воскресенья, 6 ноября, состоялось целых четырнадцать игр Национальной хоккейной лиги.

Лидер Западной конференции Вегас одержал свою седьмую победу подряд, справившись с Монреалем. А вот лидер Востока в лице Бостона достаточно неожиданно проиграл Торонто, прервав свою 7-матчевую победную серию.

Детройт – Айлендерс – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 27 Рэймонд (Ларкин, Кубалик)

2:0 – 33 Сутер (Зайдер, Эрни)

3:0 – 51 Кубалик (Копп)

Коламбус – Колорадо – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

0:1 – 2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон)

1:1 – 13 Дженнер (Рословик, Веренски)

1:2 – 22 Каут (Маккиннон, Макар)

1:3 – 25 О'Коннор (Тэйвс, Макар)

1:4 – 25 Тэйвс (Макар, Маккиннон)

1:5 – 42 Ньюхук (Каут, Родригес)

Виннипег – Чикаго – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

1:0 – 31 Моррисси (Дюбуа, Шайфли)

2:0 – 34 Лаури (Диллон, Демело)

3:0 – 38 Дюбуа (Моррисси, Коннор)

4:0 – 45 Шмидт (Перфетти)

Эдмонтон – Даллас – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

0:1 – 7 Павелски (Робертсон, Хинтц)

0:2 – 27 Миллер (Сегин, Гурьянов)

1:2 – 31 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

1:3 – 35 Робертсон (Хаканпя, Павелски)

1:4 – 36 Бенн (Хейсканен, Робертсон)

2:4 – 44 Нерс (Кэйн, Пулюярви)

2:5 – 45 Бенн (Хинтц, Хейсканен)

2:6 – 53 Бенн (Сутер, Делландреа)

Вашингтон – Аризона – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

1:0 – 29 Овечкин (Манта, ван Римсдайк)

2:0 – 44 Манта ()

2:1 – 47 Браун (Макбэйн, Гостисбеер)

2:2 – 50 Ричи (Гостисбеер, Бойд)

2:3 – 60 Ричи (Келлер, Хэйтон)

Торонто – Бостон – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

1:0 – 8 Мэттьюс (Марнер, Бантинг)

1:1 – 25 Маршанд ()

2:1 – 35 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)

Тампа-Бэй – Баффало – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

1:0 – 8 Пол (Хэйгл, Хедман)

1:1 – 17 Гиргенсонс (Томпсон, Пауэр)

2:1 – 26 Пойнт (Кучеров, Стэмкос)

2:2 – 29 Миттлстадт (Окпосо, Пауэр)

2:3 – 45 Скиннер (Козенс, Так)

3:3 – 48 Хэйгл (Кучеров)

4:3 – 56 Пербикс (Хэйгл, Кучеров)

5:3 – 60 Кучеров (Пойнт)

Питтсбург – Сиэтл – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

1:0 – 26 Кросби (Летанг, Генцел)

1:1 – 28 Данн (Гурде)

1:2 – 48 Гурде (Гики, Танев)

2:2 – 50 Генцел (Летанг, Кросби)

2:3 – 57 Танев (Гики, Гурде)

Оттава – Филадельфия – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

1:0 – 3 Жиру (Ткачак, Штюцле)

1:1 – 6 Хэйс (Конекны, Деанджело)

1:2 – 39 Макьюэн ()

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Монреаль – Вегас – 4:6 (1:1, 0:1, 3:4)

0:1 – 14 Хаг ()

1:1 – 15 Кофилд (Эдмундсон, Дак)

1:2 – 23 Смит (Маршессо, Карлссон)

2:2 – 42 Сузуки (Гуле, Дак)

2:3 – 45 Смит (Теодор, Кессел)

2:4 – 49 Колесар (Хаг)

2:5 – 49 Руа (Каррье, Колесар)

3:5 – 51 Сузуки (Кофилд, Дак)

3:6 – 54 Маршессо (Пьетранжело, Айкел)

4:6 – 56 Слафковски (Гуле)

Калгари – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

1:0 – 2 Кадри (Льюис)

1:1 – 5 Бастиан (Вуд, Хьюз)

1:2 – 8 Зеттерлунд (Хишир, Татар)

1:3 – 17 Вуд (Бастиан, Маклауд)

2:3 – 25 Линдхольм (Тоффоли, Хэнифин)

3:3 – 44 Задоров (Андерссон, Колман)

3:4 – 63 Зеттерлунд (Хьюз, Хэмилтон)

Ванкувер – Нэшвилл – 3:4 (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 2 Михеев (Шенн, Хьюз)

2:0 – 4 Миллер (Хорват, Хегландер)

3:0 – 18 Кузьменко (Хьюз, Миллер)

3:1 – 24 Гросс (Экхольм, Нидеррайтер)

3:2 – 42 Гросс (Янковски, Сэнфорд)

3:3 – 43 Нидеррайтер (Фаббро, Экхольм)

Сан-Хосе – Анахайм – 4:5 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 4 Лабанк (Беннинг, Майер)

1:1 – 13 Лисон (Мактавиш, Клингберг)

1:2 – 18 Комтуа (Лисон, Зеграс)

2:2 – 29 Майер (Гертл, Карлссон)

3:2 – 37 Канин (Лабанк, Гертл)

4:2 – 50 Гертл (Майер)

4:3 – 56 Мактавиш (Куликов)

4:4 – 59 Хенрик (Зеграс, Терри)

Лос-Анджелес – Флорида – 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

0:1 – 12 Ломберг (Балцерс)

1:1 – 30 Купари (Грундстрем, Фиала)

1:2 – 30 Верхэге (Барков, Форслинг)

2:2 – 31 Мур (Дано, Арвидссон)

3:2 – 40 Арвидссон (Мур, Копитар)

3:3 – 42 Луостаринен (Казинс, Райнхарт)

4:3 – 43 Лизотт (Калиев, Рой)

4:4 – 46 Верхэге (Ткачак)

5:4 – 57 Виларди (Копитар, Эдлер)