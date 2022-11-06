НХЛ: Нэшвилл и Анахайм победили по буллитам, Нью-Джерси вырвал победу в овертайме
С вечера субботы, 5 ноября, на утро воскресенья, 6 ноября, состоялось целых четырнадцать игр Национальной хоккейной лиги.
Лидер Западной конференции Вегас одержал свою седьмую победу подряд, справившись с Монреалем. А вот лидер Востока в лице Бостона достаточно неожиданно проиграл Торонто, прервав свою 7-матчевую победную серию.
Детройт – Айлендерс – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 – 27 Рэймонд (Ларкин, Кубалик)
2:0 – 33 Сутер (Зайдер, Эрни)
3:0 – 51 Кубалик (Копп)
Коламбус – Колорадо – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
0:1 – 2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон)
1:1 – 13 Дженнер (Рословик, Веренски)
1:2 – 22 Каут (Маккиннон, Макар)
1:3 – 25 О'Коннор (Тэйвс, Макар)
1:4 – 25 Тэйвс (Макар, Маккиннон)
1:5 – 42 Ньюхук (Каут, Родригес)
Виннипег – Чикаго – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
1:0 – 31 Моррисси (Дюбуа, Шайфли)
2:0 – 34 Лаури (Диллон, Демело)
3:0 – 38 Дюбуа (Моррисси, Коннор)
4:0 – 45 Шмидт (Перфетти)
Эдмонтон – Даллас – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
0:1 – 7 Павелски (Робертсон, Хинтц)
0:2 – 27 Миллер (Сегин, Гурьянов)
1:2 – 31 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
1:3 – 35 Робертсон (Хаканпя, Павелски)
1:4 – 36 Бенн (Хейсканен, Робертсон)
2:4 – 44 Нерс (Кэйн, Пулюярви)
2:5 – 45 Бенн (Хинтц, Хейсканен)
2:6 – 53 Бенн (Сутер, Делландреа)
Вашингтон – Аризона – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
1:0 – 29 Овечкин (Манта, ван Римсдайк)
2:0 – 44 Манта ()
2:1 – 47 Браун (Макбэйн, Гостисбеер)
2:2 – 50 Ричи (Гостисбеер, Бойд)
2:3 – 60 Ричи (Келлер, Хэйтон)
Торонто – Бостон – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
1:0 – 8 Мэттьюс (Марнер, Бантинг)
1:1 – 25 Маршанд ()
2:1 – 35 Мэттьюс (Марнер, В. Нюландер)
Тампа-Бэй – Баффало – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
1:0 – 8 Пол (Хэйгл, Хедман)
1:1 – 17 Гиргенсонс (Томпсон, Пауэр)
2:1 – 26 Пойнт (Кучеров, Стэмкос)
2:2 – 29 Миттлстадт (Окпосо, Пауэр)
2:3 – 45 Скиннер (Козенс, Так)
3:3 – 48 Хэйгл (Кучеров)
4:3 – 56 Пербикс (Хэйгл, Кучеров)
5:3 – 60 Кучеров (Пойнт)
Питтсбург – Сиэтл – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
1:0 – 26 Кросби (Летанг, Генцел)
1:1 – 28 Данн (Гурде)
1:2 – 48 Гурде (Гики, Танев)
2:2 – 50 Генцел (Летанг, Кросби)
2:3 – 57 Танев (Гики, Гурде)
Оттава – Филадельфия – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
1:0 – 3 Жиру (Ткачак, Штюцле)
1:1 – 6 Хэйс (Конекны, Деанджело)
1:2 – 39 Макьюэн ()
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Монреаль – Вегас – 4:6 (1:1, 0:1, 3:4)
0:1 – 14 Хаг ()
1:1 – 15 Кофилд (Эдмундсон, Дак)
1:2 – 23 Смит (Маршессо, Карлссон)
2:2 – 42 Сузуки (Гуле, Дак)
2:3 – 45 Смит (Теодор, Кессел)
2:4 – 49 Колесар (Хаг)
2:5 – 49 Руа (Каррье, Колесар)
3:5 – 51 Сузуки (Кофилд, Дак)
3:6 – 54 Маршессо (Пьетранжело, Айкел)
4:6 – 56 Слафковски (Гуле)
Калгари – Нью-Джерси – 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
1:0 – 2 Кадри (Льюис)
1:1 – 5 Бастиан (Вуд, Хьюз)
1:2 – 8 Зеттерлунд (Хишир, Татар)
1:3 – 17 Вуд (Бастиан, Маклауд)
2:3 – 25 Линдхольм (Тоффоли, Хэнифин)
3:3 – 44 Задоров (Андерссон, Колман)
3:4 – 63 Зеттерлунд (Хьюз, Хэмилтон)
Ванкувер – Нэшвилл – 3:4 (3:0, 0:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 2 Михеев (Шенн, Хьюз)
2:0 – 4 Миллер (Хорват, Хегландер)
3:0 – 18 Кузьменко (Хьюз, Миллер)
3:1 – 24 Гросс (Экхольм, Нидеррайтер)
3:2 – 42 Гросс (Янковски, Сэнфорд)
3:3 – 43 Нидеррайтер (Фаббро, Экхольм)
Сан-Хосе – Анахайм – 4:5 (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 4 Лабанк (Беннинг, Майер)
1:1 – 13 Лисон (Мактавиш, Клингберг)
1:2 – 18 Комтуа (Лисон, Зеграс)
2:2 – 29 Майер (Гертл, Карлссон)
3:2 – 37 Канин (Лабанк, Гертл)
4:2 – 50 Гертл (Майер)
4:3 – 56 Мактавиш (Куликов)
4:4 – 59 Хенрик (Зеграс, Терри)
Лос-Анджелес – Флорида – 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)
0:1 – 12 Ломберг (Балцерс)
1:1 – 30 Купари (Грундстрем, Фиала)
1:2 – 30 Верхэге (Барков, Форслинг)
2:2 – 31 Мур (Дано, Арвидссон)
3:2 – 40 Арвидссон (Мур, Копитар)
3:3 – 42 Луостаринен (Казинс, Райнхарт)
4:3 – 43 Лизотт (Калиев, Рой)
4:4 – 46 Верхэге (Ткачак)
5:4 – 57 Виларди (Копитар, Эдлер)