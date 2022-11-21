НХЛ: Коламбус оказался сильнее Флориды, Чикаго уступил Питтсбургу
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата за воскресенье, 20 ноября.
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны два матча.
Коламбус – Флорида – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 8 Ткачак (Форслинг), 1:1 – 12 Чинахов (), 2:1 – 23 Джонсон (Бьорк, Годро), 2:2 – 37 Экблад (Казинс, Форслинг), 3:2 – 42 Курали (Пик, Робинсон), 4:2 – 48 Годро (Нюквист), 5:2 – 59 Дженнер (Бемстрем, Годро), 5:3 – 60 Уайт (Махура, Казинс)
Чикаго – Питтсбург – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 2 Макгинн (Кросби, Ракелль), 0:2 – 23 Малкин (Жозеф, Пелинг), 0:3 – 25 Ракелль (Петтерссон, Кросби), 1:3 – 30 Хайра (Дикинсон), 2:3 – 37 Кэйн (Мерфи, Тэйвс), 3:3 – 56 Курашев (), 3:4 – 57 Кросби (Летанг, Генцел), 3:5 – 60 Картер (Летанг, Кросби)