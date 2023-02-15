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Хоккей

НХЛ: Монреаль разгромил Чикаго, Виннипег в буллитах справился с Сиэттлом

Вашему вниманию результаты национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:12
Монреаль - Чикаго
Монреаль - Чикаго

В рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 14 на 15 февраля прошло 8 поединков.

Среди результатов стоит выделить целый ряд матчей, завершившийся в овертайме или серии буллитов

Монреаль – Чикаго – 4:0

Шайбы: Бэррон, 9, Армия, 46, Савар, 51, Дворак, 52 

Вашингтон – Каролина – 2:3 

Шайбы: Бернс, 16, Штястны, 23, Снайвли 27, -  Оши, 20, Ноусен, 32

Коламбус – Нью-Джерси – 2:3

Шайбы: Годро, 20 Братт, 22 Грейвс, 60 - Шарангович, 11, Боквист, 25

Айлендерс – Оттава – 2:3 ( по буллитам)

Шайбы: Пулок, 26, Нелсон, 48 - Штюцле, 38 Ткачак, 44

Виннипег - Сиэттл 2:3 (по буллитам)

Шайбы: Уилер, 27, Дюбуа, 49 - Хейден, 33, МакКанн, 39

Сент-Луис - Флорида 6:2

Шайбы: Шенн, 11, 21, Ледди, 32, О'Райли,49, Кайру, 50, Барбашев, 59 - Луостаринен, 33, Верхеге, 53

Даллас - Бостон 2:3

Шайбы: Хинц, 13, Робертсон, 24 - Холл, 10, Заха, 50, Пастрняк, 63

Колорадо - Тампа-Бэй 3:4 (по буллитам)

Шайбы: Лехконен, 1, МакКиннон, 26, Мальгин, 42 - Кучеров, 33, Сирелли, 41, Наместников, 44

Сан-Хосе - Питтсбург 1:3

Шайбы: Майер, 55, Ракель, 5, Генцел, 31, 59

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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