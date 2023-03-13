НХЛ: Детройт сенсационно обыграл Бостон, Калгари разнес Оттаву

Минувшей ночью прошло восемь матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Бостон, который с заметным отрывом лидирует на Востоке, неожиданно уступил одному из аутсайдеров конференции Детройту. Его западные коллеги из Вегаса испытали некоторые трудности со Сент-Луисом, однако все же завоевали победу.

А вот у кого точно не возникло проблем, так это у Калгари, который на своем льду уничтожил Оттаву.

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Детройт – Бостон – 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

1:0 – 12 Чейссон (Рэймонд, Ларкин)

2:0 – 26 Зайдер ()

3:0 – 30 Ларкин (Зайдер, Рэймонд)

4:0 – 35 Эрни (Остерли, Берггрен)

4:1 – 36 Гжельчик (Заха, Пастрняк)

4:2 – 43 Дебраск (Клифтон)

4:3 – 46 Пастрняк (Гжельчик, Заха)

5:3 – 59 Копп (Ларкин, Сутер)

Питтсбург – Рейнджерс – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 6 Ракелль (Малкин, Кросби)

1:1 – 11 Гудроу (Мотт, Веси)

2:1 – 21 Цукер (Думулин)

2:2 – 49 Крайдер (Трочек)

3:2 – 61 Летанг (Кросби, Малкин)

Сент-Луис – Вегас – 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

0:1 – 8 Карлссон (Смит, Дорофеев)

1:1 – 13 Врана (Шенн, Кайру)

1:2 – 21 Маршессо (Мартинес, Пьетранжело)

1:3 – 22 Амадио (Хаг, Хауден)

2:3 – 35 Кайру (Бучневич, Томас)

3:3 – 43 Питлик (Уокер, Сканделла)

3:4 – 45 Дорофеев (Смит, Карлссон)

3:5 – 59 Пьетранжело (Барбашев)

Нью-Джерси – Каролина – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 6 Хьюз ()

2:0 – 8 Братт (Хэмилтон, Хьюз)

3:0 – 24 Братт (Хьюз)

Тампа-Бэй – Виннипег – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

1:0 – 1 Киллорн (Хэйгл, Сирелли)

1:1 – 10 Шмидт (Стэнли)

1:2 – 21 Нидеррайтер (Уилер, Шайфли)

1:3 – 29 Баррон (Эпплтон, Диллон)

2:3 – 30 Сирелли (Хэйгл)

Калгари – Оттава – 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

1:0 – 12 Андерссон (Линдхольм, Баклунд)

2:0 – 18 Линдхольм (Андерссон, Баклунд)

2:1 – 25 Штюцле ()

3:1 – 27 Юбердо (Тоффоли, Кадри)

4:1 – 33 Хэнифин (Юбердо, Кадри)

5:1 – 45 Льюис (Лучич)

Анахайм – Нэшвилл – 4:5 ОТ (1:2, 1:0, 2:2, 0:1)

0:1 – 9 Томазино (Сиссонс, Фаббро)

0:2 – 13 Новак (Йоси)

1:2 – 15 Мактавиш (Джонс)

2:2 – 24 Ватрано (Сильверберг, Фаулер)

2:3 – 41 Шервуд (Йоси, Новак)

2:4 – 53 Тренин (Сиссонс, Смит)

3:4 – 57 Терри (Фаулер, Уайт)

4:4 – 59 Мактавиш (Зеграс, Фаулер)

4:5 – 61 Новак (Томазино)

Аризона – Миннесота – 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

1:0 – 1 Хэйтон (Ричи, Вялимяки)

1:1 – 5 Зукарелло-Асен (Сперджен, Миддлтон)

2:1 – 12 Хэйтон (Бойд, Ричи)

2:2 – 18 Ривс (Дьюар, Шоу)

2:3 – 21 Болди (Клингберг)

2:4 – 35 Дьюар (Ривс, Шоу)

3:4 – 38 Ричи (Седерстрем, Келлер)

4:4 – 52 Келлер (Хэйтон, Макбэйн)

5:4 – 64 Келлер (Вялимяки, Хэйтон)