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НХЛ: лучшие бомбардиры

Узнай, кто набирает больше всего очков и забивает голов в НХЛ вместе с ISPORT.
Сегодня, 16:02
Конор МакДэвид / Getty Images
Конор МакДэвид / Getty Images

Регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и до cfvjuj его финиша будем наблюдать, кто же станет лучшим бомбардиром первенства.

Отметим, что заканчивается "регулярка" 14 апреля 2023 года, после чего стартует плей-офф Кубка Стэнли.

Лучшие бомбардиры в НХЛ

Здесь рассмотрим пятерку хоккеистов, у которых лучший показатель по голам + ассистам в нынешнем сезоне.

  1. Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 79
  2. Леон Драйзайтль (Эдмонтон) – 63
  3. Никита Кучеров (Тампа-Бей) – 59
  4. Давид Пастрняк (Бостон) – 58
  5. Джейсон Робертсон (Даллас) – 58

Давид Пастрняк
Давид Пастрняк / Источник: Getty Images

У кого больше всего голов в НХЛ

Лучшие хоккеисты по количеству забитых голов в НХЛ сезона-2022/23.

  1. Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 35
  2. Давид Пастрняк (Бостон) – 32
  3. Тейдж Томпсон (Баффало) – 31
  4. Джейсон Робертсон (Даллас) – 29
  5. Бо Хорват (Ванкувер) – 29

Лидеры по количеству результативных передач

Умение ассистировать партнерам играет важную роль. Кто же во всей лиге раздает больше всего результативных передач?

  1. Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 44
  2. Никита Кучеров ( Тампа-Бей) – 43
  3. Эрик Карлсен (Сан-Хосе) – 43
  4. Леон Драйзайтль (Эдмонтон) – 40
  5. Джош Морриссей (Виннипег) – 39

Отметим, что в сезоне-2021/22 лучшим по набранным очкам стал Коннор МакДэвид (123), но при этом он не входил в тройку лучших по количеству голов (лидером стал Остон Мэтьюз с 60 голами), а титул лучшего ассистента проиграл Джонатану Юбердо (85).


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