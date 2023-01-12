НХЛ: лучшие бомбардиры
Регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и до cfvjuj его финиша будем наблюдать, кто же станет лучшим бомбардиром первенства.
Отметим, что заканчивается "регулярка" 14 апреля 2023 года, после чего стартует плей-офф Кубка Стэнли.
Лучшие бомбардиры в НХЛ
Здесь рассмотрим пятерку хоккеистов, у которых лучший показатель по голам + ассистам в нынешнем сезоне.
- Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 79
- Леон Драйзайтль (Эдмонтон) – 63
- Никита Кучеров (Тампа-Бей) – 59
- Давид Пастрняк (Бостон) – 58
- Джейсон Робертсон (Даллас) – 58
У кого больше всего голов в НХЛ
Лучшие хоккеисты по количеству забитых голов в НХЛ сезона-2022/23.
- Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 35
- Давид Пастрняк (Бостон) – 32
- Тейдж Томпсон (Баффало) – 31
- Джейсон Робертсон (Даллас) – 29
- Бо Хорват (Ванкувер) – 29
Лидеры по количеству результативных передач
Умение ассистировать партнерам играет важную роль. Кто же во всей лиге раздает больше всего результативных передач?
- Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 44
- Никита Кучеров ( Тампа-Бей) – 43
- Эрик Карлсен (Сан-Хосе) – 43
- Леон Драйзайтль (Эдмонтон) – 40
- Джош Морриссей (Виннипег) – 39
Отметим, что в сезоне-2021/22 лучшим по набранным очкам стал Коннор МакДэвид (123), но при этом он не входил в тройку лучших по количеству голов (лидером стал Остон Мэтьюз с 60 голами), а титул лучшего ассистента проиграл Джонатану Юбердо (85).