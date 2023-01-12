НХЛ: лучшие бомбардиры

Узнай, кто набирает больше всего очков и забивает голов в НХЛ вместе с ISPORT.

Регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 7 октября и до cfvjuj его финиша будем наблюдать, кто же станет лучшим бомбардиром первенства.

Отметим, что заканчивается "регулярка" 14 апреля 2023 года, после чего стартует плей-офф Кубка Стэнли.

Лучшие бомбардиры в НХЛ

Здесь рассмотрим пятерку хоккеистов, у которых лучший показатель по голам + ассистам в нынешнем сезоне.

Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 79 Леон Драйзайтль (Эдмонтон) – 63 Никита Кучеров (Тампа-Бей) – 59 Давид Пастрняк (Бостон) – 58 Джейсон Робертсон (Даллас) – 58

Давид Пастрняк / Источник: Getty Images

У кого больше всего голов в НХЛ

Лучшие хоккеисты по количеству забитых голов в НХЛ сезона-2022/23.

Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 35 Давид Пастрняк (Бостон) – 32 Тейдж Томпсон (Баффало) – 31 Джейсон Робертсон (Даллас) – 29 Бо Хорват (Ванкувер) – 29

Лидеры по количеству результативных передач

Умение ассистировать партнерам играет важную роль. Кто же во всей лиге раздает больше всего результативных передач?

Коннор МакДэвид (Эдмонтон) – 44 Никита Кучеров ( Тампа-Бей) – 43 Эрик Карлсен (Сан-Хосе) – 43 Леон Драйзайтль (Эдмонтон) – 40 Джош Морриссей (Виннипег) – 39

Отметим, что в сезоне-2021/22 лучшим по набранным очкам стал Коннор МакДэвид (123), но при этом он не входил в тройку лучших по количеству голов (лидером стал Остон Мэтьюз с 60 голами), а титул лучшего ассистента проиграл Джонатану Юбердо (85).