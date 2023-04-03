iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Бостон в тяжелом матче одолел Сент-Луис, Виннипег уничтожил Нью-Джерси

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:50
Коламбус - Оттава / Getty Images
Коламбус - Оттава / Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Среди всех проведенных встречи стоит отметить зарубу межу Коламбусом и Оттавой, деклассирование Нью-Джерси от Виннипега и напряженная серия буллитов в матче Сент-Луиса с Бостоном.

Результаты матчей НХЛ за 2 апреля

Вашингтон – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

0:1 – 13 Миллер (Панарин, Трочек)    
0:2 – 15 Лафреньер (Хитил)      
0:3 – 21 Какко (Труба, Миллер)       
1:3 – 33 Строум (Карлсон, Овечкин)       
1:4 – 45 Тарасенко (Панарин, Трочек)      
2:4 – 51 Протас ( Бэкстрем, Карлсон)     
2:5 – 54 Зибанежад (Панарин, Кэйн)

Сент-Луис – Бостон – 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 – 5 Дебраск (Фредерик)     
0:2 – 27 Бертуцци (Линдхольм, Пастрняк)      
0:3 – 28 Стен (Фредерик, Грир)      
1:3 – 39 Кайру (Саад, Шенн)      
2:3 – 49 Крюг (Шенн, Саад)      
3:3 – 59 Кайру (Шенн, Врана)

Каролина – Айлендерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 17 Пажо (Мэйфилд, Энгвалл)      
1:1 – 29 Котканиеми (Ноусен, Пулюярви)       
2:1 – 42 Мартинук (Слэвин)

Коламбус – Оттава – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 2 Джонсон (Годро, Бэйрьютер)         
1:1 – 4 Гэмбрелл (Бреннстрем)         
2:1 – 4 Робинсон (Ричардс, Бемстрем)        
2:2 – 9 Кастелик (Клевен)        
2:3 – 14 Дебринкат (Грейг)         
3:3 – 54 Дженнер (Суизи, Марченко)       
4:3 – 61 Марченко (Годро) 

Питтсбург – Филадельфия – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

1:0 – 11 Ракелль (Малкин, Думулин)        
2:0 – 14 Ракелль (Кросби, Малкин)      
3:0 – 33 Раст (Петри, Кросби)       
3:1 – 45 Делорье (ван Римсдайк, Деанджело)      
3:2 – 57 Конекны (Фараби, Фрост)      
4:2 – 58 Пелинг (Думулин, Гранлунд) 

Виннипег – Нью-Джерси – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 4 Элерс (Шмидт, Уилер)        
2:0 – 16 Нидеррайтер (Наместников, Уилер)     
3:0 – 22 Баррон ()     
4:0 – 30 Коннор (Дюбуа)     
5:0 – 50 Дюбуа (Демело, Моррисси)      
6:0 – 54 Элерс (Моррисси, Шайфли)     
6:1 – 59 Хишир (Братт, Хьюз)

Торонто – Детройт – 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

0:1 – 1 Мяяття ()     
1:1 – 7 Йернкрук (Тимминс, Абруцезе)     
1:2 – 12 Берггрен (Рэймонд, Хегг)      
1:3 – 19 Ларкин (Мяяття, Кубалик)      
2:3 – 46 Таварес (Мэттьюс, Райлли)      
2:4 – 50 Ларкин (Зайдер, Чиарот)     
2:5 – 57 Ларкин (Уолмэн)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 – 5 Босер (Ди Джузеппе, Миллер)      
1:1 – 13 Иафалло (Кемпе, Копитар)       
1:2 – 23 Иафалло (Копитар, Арвидссон)      
1:3 – 53 Калиев (Гавриков, Лизотт)     
1:4 – 59 Лизотт (Калиев) 

Калгари – Анахайм – 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

0:1 – 4 Ватрано (Шаттенкирк, Зеграс)      
0:2 – 17 Комтуа (Шаттенкирк, Ватрано)      
1:2 – 21 Манджипани (Андерссон, Тоффоли)       
2:2 – 27 Задоров (Тоффоли, Юбердо)      
3:2 – 28 Ричи (Кадри, Стечер)      
3:3 – 29 Ватрано (Фаулер, Кэррик)       
3:4 – 33 Харрингтон (Комтуа, Кэррик)       
4:4 – 46 Лучич (Уигар, Колман)      
5:4 – 57 Стоун (Кадри, Ричи)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

Статьи по теме

НХЛ: Монреаль разгромил Чикаго, Виннипег в буллитах справился с Сиэттлом НХЛ: Монреаль разгромил Чикаго, Виннипег в буллитах справился с Сиэттлом
Матч всех звезд НХЛ: Результаты конкурсов Матч всех звезд НХЛ: Результаты конкурсов
Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, который сыграл 1000 матчей подряд Кессел стал первым игроком в истории НХЛ, который сыграл 1000 матчей подряд
НХЛ: Баффало обыграл Питтсбург, Филадельфия уступила Торонто НХЛ: Баффало обыграл Питтсбург, Филадельфия уступила Торонто
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа11:32
Виктор Осимхен: статистика-2022/2023
Европа11:21
Роберт Левандовски: статистика-2022/2023
Европа11:14
Шакира покинула Барселону, забрав детей подальше от Пике
Киберспорт10:49
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа10:36
Раскол в Баварии? Маттеус уличил Кана во лжи в ситуации с Нагельсманном
Европа10:15
Маркус Рэшфорд: статистика-2022/2023
Европа10:07
Киллиан Мбаппе: статистика-2022/2023
Европа09:55
В Челси определились с кандидатами на пост тренера
Другие09:30
WrestleMania 39: Роман Рейнс защитил титул в бою против Коди Роудса, Эдж одолел Финна Балора в клетке
Европа09:10
Лионель Месси: статистика-2022/2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK