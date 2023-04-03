НХЛ: Бостон в тяжелом матче одолел Сент-Луис, Виннипег уничтожил Нью-Джерси

В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Среди всех проведенных встречи стоит отметить зарубу межу Коламбусом и Оттавой, деклассирование Нью-Джерси от Виннипега и напряженная серия буллитов в матче Сент-Луиса с Бостоном.

Результаты матчей НХЛ за 2 апреля

Вашингтон – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

0:1 – 13 Миллер (Панарин, Трочек)

0:2 – 15 Лафреньер (Хитил)

0:3 – 21 Какко (Труба, Миллер)

1:3 – 33 Строум (Карлсон, Овечкин)

1:4 – 45 Тарасенко (Панарин, Трочек)

2:4 – 51 Протас ( Бэкстрем, Карлсон)

2:5 – 54 Зибанежад (Панарин, Кэйн)

Сент-Луис – Бостон – 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 – 5 Дебраск (Фредерик)

0:2 – 27 Бертуцци (Линдхольм, Пастрняк)

0:3 – 28 Стен (Фредерик, Грир)

1:3 – 39 Кайру (Саад, Шенн)

2:3 – 49 Крюг (Шенн, Саад)

3:3 – 59 Кайру (Шенн, Врана)

Каролина – Айлендерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 17 Пажо (Мэйфилд, Энгвалл)

1:1 – 29 Котканиеми (Ноусен, Пулюярви)

2:1 – 42 Мартинук (Слэвин)

Коламбус – Оттава – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 2 Джонсон (Годро, Бэйрьютер)

1:1 – 4 Гэмбрелл (Бреннстрем)

2:1 – 4 Робинсон (Ричардс, Бемстрем)

2:2 – 9 Кастелик (Клевен)

2:3 – 14 Дебринкат (Грейг)

3:3 – 54 Дженнер (Суизи, Марченко)

4:3 – 61 Марченко (Годро)

Питтсбург – Филадельфия – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

1:0 – 11 Ракелль (Малкин, Думулин)

2:0 – 14 Ракелль (Кросби, Малкин)

3:0 – 33 Раст (Петри, Кросби)

3:1 – 45 Делорье (ван Римсдайк, Деанджело)

3:2 – 57 Конекны (Фараби, Фрост)

4:2 – 58 Пелинг (Думулин, Гранлунд)

Виннипег – Нью-Джерси – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

1:0 – 4 Элерс (Шмидт, Уилер)

2:0 – 16 Нидеррайтер (Наместников, Уилер)

3:0 – 22 Баррон ()

4:0 – 30 Коннор (Дюбуа)

5:0 – 50 Дюбуа (Демело, Моррисси)

6:0 – 54 Элерс (Моррисси, Шайфли)

6:1 – 59 Хишир (Братт, Хьюз)

Торонто – Детройт – 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

0:1 – 1 Мяяття ()

1:1 – 7 Йернкрук (Тимминс, Абруцезе)

1:2 – 12 Берггрен (Рэймонд, Хегг)

1:3 – 19 Ларкин (Мяяття, Кубалик)

2:3 – 46 Таварес (Мэттьюс, Райлли)

2:4 – 50 Ларкин (Зайдер, Чиарот)

2:5 – 57 Ларкин (Уолмэн)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:0 – 5 Босер (Ди Джузеппе, Миллер)

1:1 – 13 Иафалло (Кемпе, Копитар)

1:2 – 23 Иафалло (Копитар, Арвидссон)

1:3 – 53 Калиев (Гавриков, Лизотт)

1:4 – 59 Лизотт (Калиев)

Калгари – Анахайм – 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)

0:1 – 4 Ватрано (Шаттенкирк, Зеграс)

0:2 – 17 Комтуа (Шаттенкирк, Ватрано)

1:2 – 21 Манджипани (Андерссон, Тоффоли)

2:2 – 27 Задоров (Тоффоли, Юбердо)

3:2 – 28 Ричи (Кадри, Стечер)

3:3 – 29 Ватрано (Фаулер, Кэррик)

3:4 – 33 Харрингтон (Комтуа, Кэррик)

4:4 – 46 Лучич (Уигар, Колман)

5:4 – 57 Стоун (Кадри, Ричи)