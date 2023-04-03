НХЛ: Бостон в тяжелом матче одолел Сент-Луис, Виннипег уничтожил Нью-Джерси
В ночь с воскресенья на понедельник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Среди всех проведенных встречи стоит отметить зарубу межу Коламбусом и Оттавой, деклассирование Нью-Джерси от Виннипега и напряженная серия буллитов в матче Сент-Луиса с Бостоном.
Результаты матчей НХЛ за 2 апреля
Вашингтон – Рейнджерс – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
0:1 – 13 Миллер (Панарин, Трочек)
0:2 – 15 Лафреньер (Хитил)
0:3 – 21 Какко (Труба, Миллер)
1:3 – 33 Строум (Карлсон, Овечкин)
1:4 – 45 Тарасенко (Панарин, Трочек)
2:4 – 51 Протас ( Бэкстрем, Карлсон)
2:5 – 54 Зибанежад (Панарин, Кэйн)
Сент-Луис – Бостон – 3:4 (0:1, 1:1, 2:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 – 5 Дебраск (Фредерик)
0:2 – 27 Бертуцци (Линдхольм, Пастрняк)
0:3 – 28 Стен (Фредерик, Грир)
1:3 – 39 Кайру (Саад, Шенн)
2:3 – 49 Крюг (Шенн, Саад)
3:3 – 59 Кайру (Шенн, Врана)
Каролина – Айлендерс – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 17 Пажо (Мэйфилд, Энгвалл)
1:1 – 29 Котканиеми (Ноусен, Пулюярви)
2:1 – 42 Мартинук (Слэвин)
Коламбус – Оттава – 4:3 (2:3, 0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 2 Джонсон (Годро, Бэйрьютер)
1:1 – 4 Гэмбрелл (Бреннстрем)
2:1 – 4 Робинсон (Ричардс, Бемстрем)
2:2 – 9 Кастелик (Клевен)
2:3 – 14 Дебринкат (Грейг)
3:3 – 54 Дженнер (Суизи, Марченко)
4:3 – 61 Марченко (Годро)
Питтсбург – Филадельфия – 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
1:0 – 11 Ракелль (Малкин, Думулин)
2:0 – 14 Ракелль (Кросби, Малкин)
3:0 – 33 Раст (Петри, Кросби)
3:1 – 45 Делорье (ван Римсдайк, Деанджело)
3:2 – 57 Конекны (Фараби, Фрост)
4:2 – 58 Пелинг (Думулин, Гранлунд)
Виннипег – Нью-Джерси – 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
1:0 – 4 Элерс (Шмидт, Уилер)
2:0 – 16 Нидеррайтер (Наместников, Уилер)
3:0 – 22 Баррон ()
4:0 – 30 Коннор (Дюбуа)
5:0 – 50 Дюбуа (Демело, Моррисси)
6:0 – 54 Элерс (Моррисси, Шайфли)
6:1 – 59 Хишир (Братт, Хьюз)
Торонто – Детройт – 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
0:1 – 1 Мяяття ()
1:1 – 7 Йернкрук (Тимминс, Абруцезе)
1:2 – 12 Берггрен (Рэймонд, Хегг)
1:3 – 19 Ларкин (Мяяття, Кубалик)
2:3 – 46 Таварес (Мэттьюс, Райлли)
2:4 – 50 Ларкин (Зайдер, Чиарот)
2:5 – 57 Ларкин (Уолмэн)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
1:0 – 5 Босер (Ди Джузеппе, Миллер)
1:1 – 13 Иафалло (Кемпе, Копитар)
1:2 – 23 Иафалло (Копитар, Арвидссон)
1:3 – 53 Калиев (Гавриков, Лизотт)
1:4 – 59 Лизотт (Калиев)
Калгари – Анахайм – 5:4 (0:2, 3:2, 2:0)
0:1 – 4 Ватрано (Шаттенкирк, Зеграс)
0:2 – 17 Комтуа (Шаттенкирк, Ватрано)
1:2 – 21 Манджипани (Андерссон, Тоффоли)
2:2 – 27 Задоров (Тоффоли, Юбердо)
3:2 – 28 Ричи (Кадри, Стечер)
3:3 – 29 Ватрано (Фаулер, Кэррик)
3:4 – 33 Харрингтон (Комтуа, Кэррик)
4:4 – 46 Лучич (Уигар, Колман)
5:4 – 57 Стоун (Кадри, Ричи)