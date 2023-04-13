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НХЛ: Даллас добыл уверенную победу над Сент-Луисом, Сан-Хосе на выезде проиграл Калгари

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:15
Айлендерс - Монреаль / Getty Images
Айлендерс - Монреаль / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялись три матча Национальной хоккейной лиги.

Айлендерс обыграли Монреаль, Сент-Луис уступил Далласу, Калгари добыли волевую победу над Сан-Хосе.

Результаты матчей НХЛ за 12 апреля

Айлендерс – Монреаль 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 – 10 Нелсон (Пелек, Палмиери)     
1:1 – 17 Питлик (Эванс)     
2:1 – 18 Фашинг (Пажо, Паризе)     
3:1 – 30 Нелсон (Мэйфилд, Добсон)     
3:2 – 36 Сузуки ()     
4:2 – 56 Ли (Добсон, Ао)

Сент-Луис – Даллас 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)

0:1 – 5 Джонстон (Бенн, Сутер)      
1:1 – 7 Врана (Фолк, Томас)      
1:2 – 19 Павелски (Робертсон, Хейсканен)     
2:2 – 19 Томас (Кайру)      
2:3 – 24 Хинтц (Робертсон, Бенн)      
2:4 – 25 Джонстон (Сегин, Дадонов)      
2:5 – 39 Сегин (Робертсон, Хейсканен)

Калгари – Сан-Хосе – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 – 10 Грегор (Шимек)      
1:1 – 33 Задоров (Баклунд, Манджипани)      
2:1 – 44 Задоров (Кадри, Уигар)      
3:1 – 59 Задоров ()

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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