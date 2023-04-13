НХЛ: Даллас добыл уверенную победу над Сент-Луисом, Сан-Хосе на выезде проиграл Калгари
В ночь с вторника на среду состоялись три матча Национальной хоккейной лиги.
Айлендерс обыграли Монреаль, Сент-Луис уступил Далласу, Калгари добыли волевую победу над Сан-Хосе.
Результаты матчей НХЛ за 12 апреля
Айлендерс – Монреаль 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:0 – 10 Нелсон (Пелек, Палмиери)
1:1 – 17 Питлик (Эванс)
2:1 – 18 Фашинг (Пажо, Паризе)
3:1 – 30 Нелсон (Мэйфилд, Добсон)
3:2 – 36 Сузуки ()
4:2 – 56 Ли (Добсон, Ао)
Сент-Луис – Даллас 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)
0:1 – 5 Джонстон (Бенн, Сутер)
1:1 – 7 Врана (Фолк, Томас)
1:2 – 19 Павелски (Робертсон, Хейсканен)
2:2 – 19 Томас (Кайру)
2:3 – 24 Хинтц (Робертсон, Бенн)
2:4 – 25 Джонстон (Сегин, Дадонов)
2:5 – 39 Сегин (Робертсон, Хейсканен)
Калгари – Сан-Хосе – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 – 10 Грегор (Шимек)
1:1 – 33 Задоров (Баклунд, Манджипани)
2:1 – 44 Задоров (Кадри, Уигар)
3:1 – 59 Задоров ()