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Хоккей

Кубок Стэнли: Флорида в овертайме вырвала победу над Каролиной

Завершился очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:20
Каролина - Флорида / Getty Images
Каролина - Флорида / Getty Images

В ночь с субботу на воскресенье состоялся матч Национальной хоккейной лиги. 

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Каролина на своей площадке уступила Флориде в овертайме.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 20 мая

Каролина – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 1 Чэтфилд (Ноусен, Ахо)   
1:1 – 27 Барков (Махура)     
1:2 – 61 Ткачак (Беннетт, Райнхарт)

Счет в серии: 0-2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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