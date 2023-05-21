Кубок Стэнли: Флорида в овертайме вырвала победу над Каролиной

В ночь с субботу на воскресенье состоялся матч Национальной хоккейной лиги.

В рамках финала Восточной конференции Кубка Стэнли Каролина на своей площадке уступила Флориде в овертайме.

Результаты матчей Кубка Стэнли за 20 мая

Каролина – Флорида – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 – 1 Чэтфилд (Ноусен, Ахо)

1:1 – 27 Барков (Махура)

1:2 – 61 Ткачак (Беннетт, Райнхарт)

Счет в серии: 0-2