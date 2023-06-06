Кубок Стэнли: Вегас разбил Флориду во втором матче финала

В понедельник, 5 июня, в рамках плей-офф НХЛ был сыгран второй поединок в рамках финальной серии Кубка Стэнли.

Вегас на своей площадке не оставил шансов Флориде, уничтожив соперника.

Результат матча Кубка Стэнли за 5 июня

Вегас – Флорида – 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

1:0 – 7 Маршессо (Айкел, Стивенсон)

2:0 – 18 Мартинес (Маршессо, Барбашев)

3:0 – 22 Руа (Уайтклауд, Каррье)

4:0 – 27 Хауден (Стивенсон, Стоун)

4:1 – 41 Лунделль (Дюклер)

5:1 – 42 Маршессо (Айкел)

6:1 – 50 Амадио (Карлссон)

6:2 – 52 Ткачак (Махура, Беннетт)

7:2 – 57 Хауден (Каррье, Амадио)

Счет в серии: 2-0

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты финальной серии Кубка Стэнли.