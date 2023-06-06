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Кубок Стэнли: Вегас разбил Флориду во втором матче финала

Вашему вниманию результат матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:21
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В понедельник, 5 июня, в рамках плей-офф НХЛ был сыгран второй поединок в рамках финальной серии Кубка Стэнли.

Вегас на своей площадке не оставил шансов Флориде, уничтожив соперника.

Результат матча Кубка Стэнли за 5 июня

Вегас – Флорида – 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

1:0 – 7 Маршессо (Айкел, Стивенсон)
2:0 – 18 Мартинес (Маршессо, Барбашев)
3:0 – 22 Руа (Уайтклауд, Каррье)
4:0 – 27 Хауден (Стивенсон, Стоун)
4:1 – 41 Лунделль (Дюклер)
5:1 – 42 Маршессо (Айкел)
6:1 – 50 Амадио (Карлссон)
6:2 – 52 Ткачак (Махура, Беннетт)
7:2 – 57 Хауден (Каррье, Амадио)

Счет в серии: 2-0

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты финальной серии Кубка Стэнли.


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