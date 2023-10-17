НХЛ: Вашингтон по буллитам победил Калгари, Коламбус без шансов проиграл Детройту

Минувшей ночью в НХЛ прошло несколько матчей регулярного сезона, который совсем недавно стартовал.

Результаты матчей НХЛ за 16 октября

Коламбус – Детройт – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

0:1 – 8 Гостисбеер (Мяяття, Велено)

0:2 – 27 Расмуссен (Комфер)

0:3 – 31 Ларкин (Зайдер, Дебринкат)

0:4 – 32 Копп (Уолмэн, Рэймонд)

Нью-Джерси – Флорида – 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

0:1 – 3 Райнхарт (Родригес)

0:2 – 13 Верхэге (Махура, Ткачак)

0:3 – 31 Миккола (Куликов, Ткачак)

0:4 – 41 Райнхарт (Барков, Экман-Ларссон)

1:4 – 43 Хаула (Братт, Хьюз)

2:4 – 48 Маклауд (Хольц, Хаула)

3:4 – 57 Братт (Хэмилтон)

Рейнджерс – Аризона – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 14 Крайдер (Какко, Зибанежад)

1:1 – 25 Келлер (Кули, Шмалц)

2:1 – 48 Трочек (Фокс, Панарин)

Торонто – Чикаго – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

0:1 – 22 Энтвистл (Катчук, Атанасиу)

1:1 – 25 Таварес (Джиордано, В. Нюландер)

1:2 – 34 Перри (Джонс, Влашич)

1:3 – 37 Джонсон (Корчински, Атанасиу)

1:4 – 59 Рэддиш ()

Вашингтон – Калгари – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

0:1 – 4 Ружичка (Дюбе, Хэнифин)

0:2 – 17 Дюбе (Ружичка, Хэнифин)

1:2 – 26 Филлипс (Милано)

2:2 – 29 Макмайкл (Карлсон, Филлипс)

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