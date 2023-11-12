НХЛ: Сент-Луис уничтожил Колорадо, Питтсбург без проблем обыграл Баффало
В ночь на воскресенье, 12 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 11 ноября
Детройт – Коламбус – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
1:0 – 3 Рэймонд (Комфер)
2:0 – 4 Фаббри (Петри, Фишер)
2:1 – 5 Тексье (Сиверсон)
2:2 – 18 Фантилли (Воронков, Марченко)
2:3 – 25 Курали (Гадбрэнсон, Веренски)
3:3 – 36 Дебринкет (Петри)
4:3 – 38 Спронг (Костин)
5:3 – 42 Уолмэн (Велено, Фишер)
5:4 – 51 Лайне ()
Виннипег – Даллас – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
0:1 – 22 Харли (Сутер)
0:2 – 25 Джонстон ()
1:2 – 28 Перфетти (Элерс, Наместников)
1:3 – 32 Дюшен (Дадонов, Джонстон)
2:3 – 50 Диллон (Коннор, Шайфли)
Монреаль – Бостон – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
0:1 – 1 Заха (Маршанд, Макэвой)
1:1 – 41 Сузуки (Кофилд, Мэтисон)
2:1 – 41 Галлахер (Эванс, Гуле)
2:2 – 53 Маршанд (ван Римсдайк, Пастрняк)
3:2 – 62 Гуле ()
Оттава – Калгари – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – 11 Жозеф (Штюцле, Сэндерсон)
2:0 – 23 Батерсон (Чикран, Ткачак)
2:1 – 35 Колман (Поспишил)
3:1 – 43 Шартье (Батерсон, Кубалик)
4:1 – 45 Хэмоник (Жиру, Штюцле)
Тампа-Бэй – Каролина – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 3 Терявяйнен (Нечас, Ахо)
0:2 – 24 Ахо (Слэвин, Свечников)
0:3 – 51 Бернс (Шей)
0:4 – 57 Ноусен (Бернс, Бантинг)
Торонто – Ванкувер – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
0:1 – 5 Миллер (Петтерссон, К. Хьюз)
1:1 – 8 Найз (Доми, Бертуцци)
1:2 – 15 Сутер (Гронек, Бовилье)
2:2 – 24 В. Нюландер (Бертуцци, Таварес)
3:2 – 34 Грегор (Макмэнн, Райлли)
4:2 – 44 Робертсон (Доми)
5:2 – 49 Кемпф (Макмэнн, Грегор)
Айлендерс – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 9 Овечкин (Кузнецов)
1:1 – 19 Романов (Хорват)
1:2 – 33 Дауд (Карлсон, Обе-Кюбель)
1:3 – 39 Протас (Макмайкл, Филлипс)
1:4 – 59 Овечкин (Сандин, Маленстин).
Питтсбург – Баффало – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 19 Малкин (Р. Зогорна, Грейвс)
2:0 – 36 О'Коннор (Грейвс, Эллер)
3:0 – 41 Карлссон (Малкин, Смит)
4:0 – 58 Карлссон (Кросби, Генцел)
Нэшвилл – Аризона – 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
1:0 – 5 Шервуд (Новак, Евангелиста)
2:0 – 7 Форсберг (Лоузон, Нюквист)
2:1 – 10 Карконе (Кули)
2:2 – 14 Стечер (Мозер)
3:2 – 17 Фаббро (Форсберг, Йоси)
4:2 – 23 О′Райлли (Йоси, Новак)
4:3 – 27 Келлер (Дурзи, Кули)
4:4 – 32 Керфут (Дамба, Бойд)
4:5 – 39 Карконе (Ингрэм, Мозер)
5:5 – 53 Форсберг (Фаббро, Нюквист)
5:6 – 56 Дурзи (Кули, Келлер)
5:7 – 58 Бьюгстэд (Хэйтон, Келлер)
Колорадо – Сент-Луис – 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)
0:1 – 1 Шенн (Фолк, Крюг)
0:2 – 18 Шенн (Саад)
0:3 – 20 Крюг (Фолк, Томас)
0:4 – 31 Бучневич (Парайко, Сундквист)
1:4 – 36 Рантанен (Маккиннон, Макар)
1:5 – 41 Бучневич (Шенн, Томас)
1:6 – 42 Шенн (Кайру, Томас)
1:7 – 55 Бучневич (Томас)
1:8 – 59 Торопченко (Сундквист)
2:8 – 59 Джонсон (Друэн)
Сиэтл – Эдмонтон – 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)
0:1 – 9 Хайман (Кэйн)
0:2 – 14 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бушар)
0:3 – 18 Хайман ()
0:4 – 19 Холлоуэй (Сиси, Маклауд)
1:4 – 42 Шварц (Данн, Толванен)
Лос-Анджелес – Филадельфия – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 – 14 Типпет (Уолкер)
0:2 – 26 Фрост (Уолкер, Типпет)
0:3 – 36 Фрост (Конекны, Силер)
1:3 – 38 Грундстрем (Энглунд, Льюис)
1:4 – 47 Эткинсон (Кутюрье)
2:4 – 49 Кемпе (Гавриков, Байфилд)
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