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НХЛ: Сент-Луис уничтожил Колорадо, Питтсбург без проблем обыграл Баффало

Вашему вниманию результаты матчей очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:44
Сент-Луис - Колорадо / Getty Images
Сент-Луис - Колорадо / Getty Images

В ночь на воскресенье, 12 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 12 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 11 ноября

Детройт – Коламбус – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)

1:0 – 3 Рэймонд (Комфер)

2:0 – 4 Фаббри (Петри, Фишер)

2:1 – 5 Тексье (Сиверсон)

2:2 – 18 Фантилли (Воронков, Марченко)

2:3 – 25 Курали (Гадбрэнсон, Веренски)

3:3 – 36 Дебринкет (Петри)

4:3 – 38 Спронг (Костин)

5:3 – 42 Уолмэн (Велено, Фишер)

5:4 – 51 Лайне ()

Виннипег – Даллас – 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

0:1 – 22 Харли (Сутер)

0:2 – 25 Джонстон ()

1:2 – 28 Перфетти (Элерс, Наместников)

1:3 – 32 Дюшен (Дадонов, Джонстон)

2:3 – 50 Диллон (Коннор, Шайфли)

Монреаль – Бостон – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

0:1 – 1 Заха (Маршанд, Макэвой)

1:1 – 41 Сузуки (Кофилд, Мэтисон)

2:1 – 41 Галлахер (Эванс, Гуле)

2:2 – 53 Маршанд (ван Римсдайк, Пастрняк)

3:2 – 62 Гуле () 

Оттава – Калгари – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 11 Жозеф (Штюцле, Сэндерсон)

2:0 – 23 Батерсон (Чикран, Ткачак)

2:1 – 35 Колман (Поспишил)

3:1 – 43 Шартье (Батерсон, Кубалик)

4:1 – 45 Хэмоник (Жиру, Штюцле)

Тампа-Бэй – Каролина – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 – 3 Терявяйнен (Нечас, Ахо)

0:2 – 24 Ахо (Слэвин, Свечников)

0:3 – 51 Бернс (Шей)

0:4 – 57 Ноусен (Бернс, Бантинг)

Торонто – Ванкувер – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

0:1 – 5 Миллер (Петтерссон, К. Хьюз)

1:1 – 8 Найз (Доми, Бертуцци)

1:2 – 15 Сутер (Гронек, Бовилье)

2:2 – 24 В. Нюландер (Бертуцци, Таварес)

3:2 – 34 Грегор (Макмэнн, Райлли)

4:2 – 44 Робертсон (Доми)

5:2 – 49 Кемпф (Макмэнн, Грегор)

Айлендерс – Вашингтон – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 9 Овечкин (Кузнецов)

1:1 – 19 Романов (Хорват)

1:2 – 33 Дауд (Карлсон, Обе-Кюбель)

1:3 – 39 Протас (Макмайкл, Филлипс)

1:4 – 59 Овечкин (Сандин, Маленстин).

Питтсбург – Баффало – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 19 Малкин (Р. Зогорна, Грейвс)

2:0 – 36 О'Коннор (Грейвс, Эллер)

3:0 – 41 Карлссон (Малкин, Смит)

4:0 – 58 Карлссон (Кросби, Генцел)

Нэшвилл – Аризона – 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)

1:0 – 5 Шервуд (Новак, Евангелиста)

2:0 – 7 Форсберг (Лоузон, Нюквист)

2:1 – 10 Карконе (Кули)

2:2 – 14 Стечер (Мозер)

3:2 – 17 Фаббро (Форсберг, Йоси)

4:2 – 23 О′Райлли (Йоси, Новак)

4:3 – 27 Келлер (Дурзи, Кули)

4:4 – 32 Керфут (Дамба, Бойд)

4:5 – 39 Карконе (Ингрэм, Мозер)

5:5 – 53 Форсберг (Фаббро, Нюквист)

5:6 – 56 Дурзи (Кули, Келлер)

5:7 – 58 Бьюгстэд (Хэйтон, Келлер)

Колорадо – Сент-Луис – 2:8 (0:3, 1:1, 1:4)

0:1 – 1 Шенн (Фолк, Крюг)

0:2 – 18 Шенн (Саад)

0:3 – 20 Крюг (Фолк, Томас)

0:4 – 31 Бучневич (Парайко, Сундквист)

1:4 – 36 Рантанен (Маккиннон, Макар)

1:5 – 41 Бучневич (Шенн, Томас)

1:6 – 42 Шенн (Кайру, Томас)

1:7 – 55 Бучневич (Томас)

1:8 – 59 Торопченко (Сундквист)

2:8 – 59 Джонсон (Друэн)

Сиэтл – Эдмонтон – 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

0:1 – 9 Хайман (Кэйн)

0:2 – 14 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бушар)

0:3 – 18 Хайман ()

0:4 – 19 Холлоуэй (Сиси, Маклауд)

1:4 – 42 Шварц (Данн, Толванен)

Лос-Анджелес – Филадельфия – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

0:1 – 14 Типпет (Уолкер)

0:2 – 26 Фрост (Уолкер, Типпет)

0:3 – 36 Фрост (Конекны, Силер)

1:3 – 38 Грундстрем (Энглунд, Льюис)

1:4 – 47 Эткинсон (Кутюрье)

2:4 – 49 Кемпе (Гавриков, Байфилд)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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