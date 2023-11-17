НХЛ: Оттава обыграла Детройт, Калгари добыл уверенную победу над Ванкувером

В ночь на пятницу, 17 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Оттава – Детройт – 5:4 (3:0, 1:4, 0:0, 1:0)

1:0 – 5 Ткачак (Штюцле, Батерсон)

2:0 – 9 Ткачак (Жиру, Штюцле)

3:0 – 13 Сэндерсон (Норрис, Тарасенко)

4:0 – 21 Норрис (Тарасенко, Жозеф)

4:1 – 29 Рэймонд ()

4:2 – 33 Перрон (Гостисбеер, Мяяття)

4:3 – 36 Дебринкет (Комфер, Гостисбеер)

4:4 – 37 Гостисбеер (Мяяття, Комфер)

5:4 – 64 Штюцле (Сэндерсон, Батерсон)

Монреаль – Вегас – 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)

1:0 – 6 Ньюхук (Мэтисон, Сузуки)

2:0 – 10 Ковачевич (Сузуки, Ньюхук)

2:1 – 22 Хауден (Колесар)

3:1 – 28 Юлонен ()

3:2 – 28 Макнэбб (Айкел, Теодор)

3:3 – 31 Маршессо (Амадио, Барбашев)

4:3 – 31 Юлонен (Линдстрем, Пеццетта)

4:4 – 36 Теодор (Стоун, Айкел)

4:5 – 58 Айкел (Стоун, Теодор)

4:6 – 58 Стоун (Теодор, Карлссон)

5:6 – 59 Бэррон (Мэтисон, Кофилд)

Питтсбург – Нью-Джерси – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

1:0 – 6 Раст (Генцел)

1:1 – 13 Лазар (Хаула)

2:1 – 23 Раст (Кросби, Карлссон)

2:2 – 23 Бастиан (Хэмилтон, Хаула)

2:3 – 42 Братт (Лазар, Люк Хьюз)

2:4 – 51 Хольц (Палат, Мерсер)

2:5 – 51 Тоффоли (Люк Хьюз, Братт)

Коламбус – Аризона – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

1:0 – 21 Сиверсон (Проворов, Воронков)

1:1 – 26 Хэйтон (Дамба, Кесселринг)

1:2 – 49 Кули (Келлер, Дурзи)

1:3 – 50 Крауз (Бьюгстэд)

2:3 – 58 Сиверсон (Тексье, Веренски)

Чикаго – Тампа-Бэй – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

1:0 – 12 Райхел (Корчински, Курашев)

1:1 – 24 Пойнт (Кучеров, Хедман)

1:2 – 29 Сергачев (Стэмкос, Пойнт)

2:2 – 42 Перри (Катчук, Дикинсон)

2:3 – 51 Хедман (Пойнт, Чернак)

2:4 – 59 Хэйгл (Сергачев)

Калгари – Ванкувер – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

0:1 – 9 Петтерссон (К. Хьюз, Миллер)

1:1 – 17 Уигар (Линдхольм, Грир)

2:1 – 30 Дюбе (Андерссон, Манджипани)

3:1 – 39 Хэнифин (Линдхольм, Колман)

4:1 – 45 Юбердо (Колман, Баклунд)

4:2 – 50 Хегландер (Лафферти, Майерс)

5:2 – 58 Линдхольм (Юбердо)

Сиэтл – Айлендерс – 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 3:2)

0:1 – 3 Ли (Нелсон, Хорват)

1:1 – 9 Бенирс (Ямамото, Данн)

2:1 – 18 Веннберг (Эберле, Бьоркстранн)

2:2 – 34 Сизикас (Пулок, Барзэл)

2:3 – 41 Добсон (Палмиери, Барзэл)

3:3 – 44 Ямамото (Толванен, Шварц)

Сан-Хосе – Сент-Луис - 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

1:0 - 3 Хоффман (Штурм, Задина)

2:0 - 21 Эклунд (Охотюк)

3:0 - 23 Смит (Кунин, Карпентер)

4:0 - 24 Кунин (Смит, Карпентер)

5:0 - 44 Хоффман (Задина, Охотюк)

5:1 - 54 Бучневич (Фолк, Томас)

Лос-Анджелес – Флорида - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 - 2 Фиала (Дано, Мурр)

2:0 - 34 Копитар (Фиала, Даути)

2:1 - 52 Рейнхарт (Верхаге, Барков)

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