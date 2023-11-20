НХЛ: Питтсбург разгромил Вегас, Баффало обыграло Чикаго

В ночь с 19 на 20 ноября в НХЛ состоялось 4 матча.

Среди результатов стоит выделить неожиданный разгром Вегаса в исполнении Питтсбурга и победу Баффало над Чикаго благодаря голу и 2 ассистам Расмуса Далина.

Филадельфия - Коламбус 5:2

Голы: Фараби, 5, Бринк, 21, Пелинг, 25, Конекны, 42, Йорк, 57 - Тексье, 15, Дженнер, 37

Питтсбург - Вегас 3:0

Голы: Грейвз, 2, Аккьяри, 31, Малкин, 57

Чикаго - Баффало 2:3

Голы: Рэддиш, 31, Курашев, 37 - Далин, 3, Скиннер, 30, Джонсон, 50

Анахайм - Сент-Луис 1:3

Голы: Мактавиш, 35 - Нейборс, 9, Бучневич, 15, Торопченко, 25

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