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Хоккей

НХЛ: Нэшвилл оказался сильнее Колорадо, Ванкувер обыграл Сан Хосе

Вашему вниманию результаты матчей национальной хоккейной ассоциации.
Сегодня, 08:52
Сан Хосе - Ванкувер / Getty Images
Сан Хосе - Ванкувер / Getty Images

В ночь с 20 на 21 ноября в НХЛ состоялось 7 матчей.

Среди результатов стоит выделить сложную победу в овертайме Тампы над Бостоном, уверенную победу Далласа над Рейнджерс и перестрелку Нэшвилла с Колорадо.

Флорида – Эдмонтон – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

0:1 – 5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)

0:2 – 9 Кэйн (Маклауд, Райан)

1:2 – 10 Верхэге (Райнхарт)

2:2 – 15 Миккола (Стенлунд)

2:3 – 25 Макдэвид ()

3:3 – 26 Миккола (Верхэге)

4:3 – 33 Стенлунд (Луостаринен)

5:3 – 59 Беннетт (Форслинг, Стенлунд)

Тампа-Бэй – Бостон – 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 1:0)

1:0 – 6 Жанно (Эйссимонт, Мотт)

1:1 – 9 Заха (Маршанд, Пастрняк)

2:1 – 39 Пол (Стэмкос, Сергачев)

2:2 – 46 Пастрняк (Макэвой, Лорей)

2:3 – 47 Бичер (Хейнен)

3:3 – 48 Уотсон (Пербикс, Сирелли)

3:4 – 56 Койл (ван Римсдайк)

4:4 – 59 Стэмкос (Хэйгл, Кучеров)

5:4 – 61 Хэйгл (Хедман)

Даллас – Рейнджерс – 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)

0:1 – 16 Трочек (Густафссон, Крайдер)

0:2 – 33 Какко (Труба, Бонино)

1:2 – 34 Бенн (Хинтц, Павелски)

2:2 – 41 Павелски (Хинтц, Хейсканен)

3:2 – 47 Марчмент (Дюшен, Джонстон)

4:2 – 48 Сегин (Марчмент)

5:2 – 56 Стил ()

6:2 – 57 Хинтц (Сегин)

6:3 – 59 Гудроу (Труба, Шнайдер)

Нэшвилл – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

0:1 – 14 Кольяно (Макар, Ничушкин)

1:1 – 19 Форсберг (Томазино, Глэсс)

2:1 – 23 Лоузон (О′Райлли, Нюквист)

2:2 – 28 Тэйвс (Макар, Маккиннон)

2:3 – 33 Ничушкин (Маккиннон, Макар)

3:3 – 59 Форсберг (Сиссонс, Нюквист)

4:3 – 59 Тренин (Смит)

Аризона – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – 3 Мур (Дано)

0:2 – 8 Копитар (Байфилд)

0:3 – 35 Мур ()

1:3 – 38 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд)

1:4 – 56 Дано (Рой, Лаферрье)

Сиэтл – Калгари – 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

0:1 – 1 Линдхольм (Уигар, Андерссон)

1:1 – 8 Данн (Веннберг)

1:2 – 11 Юбердо (Кадри, Андерссон)

2:2 – 28 Эберле (Гурде, Данн)

3:2 – 30 Макканн (Ларссон)

3:3 – 55 Манджипани (Танев, Хэнифин)

3:4 – 63 Андерссон (Юбердо, Баклунд)

Ванкувер – Сан-Хосе – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 33 К. Хьюз (Бовилье, Хегландер)

2:0 – 40 Лафферти (Блюгерс)

2:1 – 41 Гертл (Гранлунд, Эддисон)

3:1 – 47 Миллер (К. Хьюз, Босер)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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