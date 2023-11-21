НХЛ: Нэшвилл оказался сильнее Колорадо, Ванкувер обыграл Сан Хосе
В ночь с 20 на 21 ноября в НХЛ состоялось 7 матчей.
Среди результатов стоит выделить сложную победу в овертайме Тампы над Бостоном, уверенную победу Далласа над Рейнджерс и перестрелку Нэшвилла с Колорадо.
Флорида – Эдмонтон – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
0:1 – 5 Макдэвид (Бушар, Драйзайтль)
0:2 – 9 Кэйн (Маклауд, Райан)
1:2 – 10 Верхэге (Райнхарт)
2:2 – 15 Миккола (Стенлунд)
2:3 – 25 Макдэвид ()
3:3 – 26 Миккола (Верхэге)
4:3 – 33 Стенлунд (Луостаринен)
5:3 – 59 Беннетт (Форслинг, Стенлунд)
Тампа-Бэй – Бостон – 5:4 (1:1, 1:0, 2:3, 1:0)
1:0 – 6 Жанно (Эйссимонт, Мотт)
1:1 – 9 Заха (Маршанд, Пастрняк)
2:1 – 39 Пол (Стэмкос, Сергачев)
2:2 – 46 Пастрняк (Макэвой, Лорей)
2:3 – 47 Бичер (Хейнен)
3:3 – 48 Уотсон (Пербикс, Сирелли)
3:4 – 56 Койл (ван Римсдайк)
4:4 – 59 Стэмкос (Хэйгл, Кучеров)
5:4 – 61 Хэйгл (Хедман)
Даллас – Рейнджерс – 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)
0:1 – 16 Трочек (Густафссон, Крайдер)
0:2 – 33 Какко (Труба, Бонино)
1:2 – 34 Бенн (Хинтц, Павелски)
2:2 – 41 Павелски (Хинтц, Хейсканен)
3:2 – 47 Марчмент (Дюшен, Джонстон)
4:2 – 48 Сегин (Марчмент)
5:2 – 56 Стил ()
6:2 – 57 Хинтц (Сегин)
6:3 – 59 Гудроу (Труба, Шнайдер)
Нэшвилл – Колорадо – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
0:1 – 14 Кольяно (Макар, Ничушкин)
1:1 – 19 Форсберг (Томазино, Глэсс)
2:1 – 23 Лоузон (О′Райлли, Нюквист)
2:2 – 28 Тэйвс (Макар, Маккиннон)
2:3 – 33 Ничушкин (Маккиннон, Макар)
3:3 – 59 Форсберг (Сиссонс, Нюквист)
4:3 – 59 Тренин (Смит)
Аризона – Лос-Анджелес – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – 3 Мур (Дано)
0:2 – 8 Копитар (Байфилд)
0:3 – 35 Мур ()
1:3 – 38 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд)
1:4 – 56 Дано (Рой, Лаферрье)
Сиэтл – Калгари – 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
0:1 – 1 Линдхольм (Уигар, Андерссон)
1:1 – 8 Данн (Веннберг)
1:2 – 11 Юбердо (Кадри, Андерссон)
2:2 – 28 Эберле (Гурде, Данн)
3:2 – 30 Макканн (Ларссон)
3:3 – 55 Манджипани (Танев, Хэнифин)
3:4 – 63 Андерссон (Юбердо, Баклунд)
Ванкувер – Сан-Хосе – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 – 33 К. Хьюз (Бовилье, Хегландер)
2:0 – 40 Лафферти (Блюгерс)
2:1 – 41 Гертл (Гранлунд, Эддисон)
3:1 – 47 Миллер (К. Хьюз, Босер)
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