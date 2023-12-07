НХЛ: Эдмонтон уничтожил Каролину, Тампа-Бэй оказалась сильнее Питтсбурга
В ночь на четверг, 7 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 6 декабря
Флорида – Даллас 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)
1:0 – 4 Родригес (Райнхарт, Миккола)
1:1 – 13 Факса (Харли, Стил)
2:1 – 18 Райнхарт (Родригес, Барков)
3:1 – 21 Верхэге (Миккола, Беннетт)
3:2 – 41 Марчмент (Хейсканен, Дюшен)
3:3 – 44 Дадонов (Джонстон, Хаканпя)
4:3 – 44 Барков (Родригес, Райнхарт)
5:3 – 48 Родригес (Экблад, Экман-Ларссон)
5:4 – 52 Харли (Дюшен, Марчмент)
Тампа-Бэй – Питтсбург 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
1:0 – 5 Сирелли (Кучеров, Хедман)
2:0 – 28 Кучеров (Стэмкос, Хедман)
3:0 – 37 Жанно (Эйссимонт)
3:1 – 59 Генцел (Кросби)
Сент-Луис – Вегас 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)
0:1 – 8 Уайтклауд (Колесар, Руа)
1:1 – 9 Нейборс (Томас)
2:1 – 10 Хэйс (Кайру, Крюг)
3:1 – 17 Кайру (Фолк, Шенн)
3:2 – 29 Айкел (Стоун, Барбашев)
3:3 – 31 Маршессо (Айкел, Карлссон)
3:4 – 32 Колесар (Корчак, Макнэбб)
3:5 – 39 Амадио (Барбашев, Стивенсон)
3:6 – 59 Карлссон (Хаг)
Эдмонтон – Каролина 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)
1:0 – 1 Маклауд (Янмарк-Нюлен, Фогеле)
2:0 – 1 Экхольм (Бушар, Макдэвид)
3:0 – 5 Хайман (Бушар, Янмарк-Нюлен)
4:0 – 14 Хайман (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
5:0 – 22 Фогеле (Янмарк-Нюлен)
5:1 – 47 Дж.Стаал (Слэвин)
6:1 – 49 Хайман (Макдэвид)
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