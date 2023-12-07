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НХЛ: Эдмонтон уничтожил Каролину, Тампа-Бэй оказалась сильнее Питтсбурга

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:18
Эдмонтон - Каролина / Getty Images
Эдмонтон - Каролина / Getty Images

В ночь на четверг, 7 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 6 декабря

Флорида – Даллас 5:4 (2:1, 1:0, 2:3)

1:0 – 4 Родригес (Райнхарт, Миккола)

1:1 – 13 Факса (Харли, Стил)

2:1 – 18 Райнхарт (Родригес, Барков)

3:1 – 21 Верхэге (Миккола, Беннетт)

3:2 – 41 Марчмент (Хейсканен, Дюшен)

3:3 – 44 Дадонов (Джонстон, Хаканпя)

4:3 – 44 Барков (Родригес, Райнхарт)

5:3 – 48 Родригес (Экблад, Экман-Ларссон)

5:4 – 52 Харли (Дюшен, Марчмент)

Тампа-Бэй – Питтсбург 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

1:0 – 5 Сирелли (Кучеров, Хедман)

2:0 – 28 Кучеров (Стэмкос, Хедман)

3:0 – 37 Жанно (Эйссимонт)

3:1 – 59 Генцел (Кросби)

Сент-Луис – Вегас 3:6 (3:1, 0:4, 0:1)

0:1 – 8 Уайтклауд (Колесар, Руа)

1:1 – 9 Нейборс (Томас)

2:1 – 10 Хэйс (Кайру, Крюг)

3:1 – 17 Кайру (Фолк, Шенн)

3:2 – 29 Айкел (Стоун, Барбашев)

3:3 – 31 Маршессо (Айкел, Карлссон)

3:4 – 32 Колесар (Корчак, Макнэбб)

3:5 – 39 Амадио (Барбашев, Стивенсон)

3:6 – 59 Карлссон (Хаг)

Эдмонтон – Каролина 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 1 Маклауд (Янмарк-Нюлен, Фогеле)

2:0 – 1 Экхольм (Бушар, Макдэвид)

3:0 – 5 Хайман (Бушар, Янмарк-Нюлен)

4:0 – 14 Хайман (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

5:0 – 22 Фогеле (Янмарк-Нюлен)

5:1 – 47 Дж.Стаал (Слэвин)

6:1 – 49 Хайман (Макдэвид)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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