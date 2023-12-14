НХЛ: Питтсбург по буллитам победил Монреаль, Нью-Джерси в овертайме переиграл Бостон

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 13 на 14 декабря состоялось 5 поединков.

Стоит выделить, что в большинстве поединков зрители увидели упорную борьбу до последних секунд.

Монреаль - Питтсбург 3:3 (буллиты - 3:4)

Голы: Савар, 6, Страбл, 12, Монахан, 16 - Кросби, 13, 31, Генцел, 25.

Айлендерс - Анахайм 4:3

Голы: Палмьери, 21, Сизикас, 26, Барзал, 47, Холмстрем, 58 - Тэрри, 27, Хенрик, 33, Каррик, 45

Колорадо - Баффало 5:1

Голы: Рантанен, 5, Ничушкин, 10, 43, Вуд, 11, Малински, 42 - Бенсон, 18

Нью-Джерси - Бостон 2:1

Голы: Мерсер, 42, Хьюз, 62 - Хики, 16

Лос-Анджелес - Виннипег 2:5

Голы: Копитар, 8, Лафферьер, 12 - Элерс, 26, 33, Шайфле. 35, 59, Виларди, 39

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