НХЛ: Сент- Луис "перестрелял" Чикаго, Тампа-Бей оказалась сильнее Вашингтона в буллитам

В ночь на воскресенье, 24 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.

Нэшвилл – Даллас – 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

1:0 – 21 МакКэррон (Томазино, Макдона)

2:0 – 26 Сиссонс (О′Райлли, Нюквист)

2:1 – 48 Дадонов (Хинтц, Линделль)

2:2 – 59 Смит (Павелски, Робертсон)

2:3 – 59 Хаканпя ()

Флорида – Вегас – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

0:1 – 21 Стоун (Барбашев)

1:1 – 28 Беннетт (Монтур, Верхэге)

2:1 – 35 Форслинг (Барков)

2:2 – 39 Дорофеев (Колесар, Хаттон)

3:2 – 46 Верхэге (Ткачак, Монтур)

4:2 – 48 Райнхарт (Ткачак, Барков)

Миннесота – Бостон – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 2 Пастрняк (Маршанд, Макэвой)

1:1 – 25 Эрикссон Эк ()

2:1 – 27 Капризов (Эрикссон Эк, Голигоски)

3:1 – 43 Фолиньо (Годро, Марун)

3:2 – 53 Гики (Фредерик, Хейнен)

Нью-Джерси – Детройт – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

0:1 – 4 Кэйн (Зайдер, Дебринкет)

1:1 – 11 Майер ()

1:2 – 30 Гостисбеер (Фишер, Спронг)

2:2 – 42 Майер ()

3:2 – 52 Тоффоли (Джек Хьюз, Братт)

Оттава – Питтсбург – 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0)

1:0 – 11 Чикран (Норрис, Жиру)

1:1 – 14 Эллер (Летанг, Смит)

2:1 – 15 Норрис (Бреннстрем, Ткачак)

3:1 – 22 Ткачак (Чикран, Жиру)

3:2 – 25 Ракелль (Смит, Кросби)

4:2 – 27 Бреннстрем (Сэндерсон, Ткачак)

4:3 – 41 О'Коннор (Летанг, Петтерссон)

4:4 – 57 Летанг (Малкин, Петтерссон)

5:4 – 61 Штюцле (Батерсон)

Вашингтон – Тампа-Бэй – 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

0:1 – 7 Гленденинг (Хедман)

1:1 – 22 Манта (Протас, Дженсен)

Коламбус – Торонто – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

0:1 – 8 Мэттьюс (Марнер)

1:1 – 21 Дэнфорт (Фантилли, Годро)

1:2 – 22 Таварес (В. Нюландер, Броди)

1:3 – 28 Мэттьюс (В. Нюландер, Марнер)

1:4 – 51 В. Нюландер (Маккейб, Мэттьюс)

Каролина – Айлендерс – 4:5 (1:3, 1:1, 2:1)

0:1 – 11 Ао (Нелсон, Палмиери)

1:1 – 12 Терявяйнен (Орлов, Джарвис)

1:2 – 14 Нелсон (Палмиери, Райлли)

1:3 – 18 Хорват (Ли, Барзэл)

2:3 – 21 Ахо (Свечников, Бантинг)

2:4 – 34 Райлли (Ли, Барзэл)

3:4 – 41 Слэвин (Свечников, Нечас)

3:5 – 43 Ли (Хорват, Добсон)

4:5 – 49 Ноусен (Шей, Нечас)

Рейнджерс – Баффало – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

1:0 – 7 Линдгрен (Бонино, Бродзински)

2:0 – 15 Панарин (Зибанежад)

2:1 – 16 Далин (Гринуэй)

2:2 – 21 Куинн (Петерка, Козенс)

3:2 – 27 Зибанежад (Уилер, Крайдер)

3:3 – 46 Миттлстадт (Гринуэй)

4:3 – 62 Крайдер (Фокс, Зибанежад)

Сент-Луис – Чикаго – 7:5 (1:2, 1:2, 5:1)

1:0 – 3 Томас (Бучневич)

1:1 – 3 Бедард (Филлипс, Курашев)

1:2 – 4 Бовилье (Рэддиш, Тинорди)

1:3 – 21 Фолиньо (Рэддиш, Курашев)

2:3 – 33 Парайко (Макикерн, Блэйз)

2:4 – 35 Дикинсон (Тинорди, Рэддиш)

2:5 – 45 Фолиньо (Тинорди)

3:5 – 47 Саад (Перунович, Хэйс)

4:5 – 50 Нейборс (Хэйс, Фолк)

5:5 – 51 Кайру (Бучневич, Томас)

6:5 – 57 Фолк (Крюг)

7:5 – 59 Кайру ()

Анахайм – Сиэтл – 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

0:1 – 13 Бьоркстранн (Данн, Макканн)

0:2 – 16 Данн (Татар, Бенирс)

1:2 – 26 Ватрано ()

1:3 – 48 Татар (Бенирс, Данн)

2:3 – 54 Зеграс (Терри, Минтюков)

Колорадо – Аризона – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

1:0 – 8 Байрэм (Колтон)

2:0 – 21 Ничушкин (Тэйвс, Маккиннон)

3:0 – 33 Мэнсон (О'Коннор, Олофссон)

4:0 – 39 Олофссон (О'Коннор, Кольяно)

4:1 – 56 Керфут (Дурзи, Карконе)

Лос-Анджелес – Калгари – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

1:0 – 1 Байфилд (Копитар, Даути)

1:1 – 2 Андерссон (Манджипани, Баклунд)

2:1 – 15 Дюбуа (Дано, Спенс)

2:2 – 24 Колман (Шарангович)

3:2 – 26 Лаферрье (Андерсон, Даути)

4:2 – 29 Мур (Рой)

4:3 – 47 Колман (Уигар, Ружичка)

5:3 – 59 Байфилд (Копитар, Кемпе)

Ванкувер – Сан-Хосе – 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

1:0 – 1 Кузьменко (Петтерссон, Михеев)

2:0 – 6 Кузьменко (Петтерссон, Миллер)

2:1 – 13 Гранлунд (Ферраро, Дюклер)

2:2 – 16 Гертл (Ферраро, Задина)

3:2 – 26 Оман (Блюгерс)

4:2 – 28 Лафферти (Гарланд, Коул)

4:3 – 31 Зеттерлунд (Гранлунд, Ферраро)

5:3 – 39 Джошуа (Блюгерс, Гарланд)

5:4 – 53 Макдональд (Рутта, Задина)

6:4 – 55 Сутер ( Миллер, К. Хьюз)

7:4 – 59 К. Хьюз ()

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