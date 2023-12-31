НХЛ: Питтсбург обыграл Сент-Луис, Нешвилл по буллитам оказался сильнее Вашингтона

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 30 на 31 декабря состоялось 9 матчей.

В некоторых играх была настолько упорная борьба, что они перешли в овертаймы и даже в буллиты.

Результаты матчей НХЛ за 30 декабря

Виннипег – Миннесота – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 3 Иафалло (Наместников)

2:0 – 14 Нидеррайтер (Лаури)

3:0 – 26 Нидеррайтер (Эпплтон, Моррисси)

3:1 – 30 Хартман (Годро, Юханссон)

3:2 – 41 Болди (Капризов)

4:2 – 42 Йонссон Фьяллби (Баррон, Тонинато)

Баффало – Коламбус – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 19 Сиверсон (Чинахов, Воронков)

1:1 – 21 Куинн (Пауэр, Козенс)

1:2 – 33 Фантилли (Силлинджер, Дэнфорт)

2:2 – 51 Миттлстадт (Самуэльссон, Бенсон)

3:2 – 61 Скиннер (Томпсон, Пауэр)

Флорида – Монреаль – 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 24 Луостаринен (Беннетт, Родригес)

1:1 – 27 Кофилд (Мэтисон, Сузуки)

2:1 – 47 Луостаринен (Экман-Ларссон, Экблад)

3:1 – 55 Беннетт (Верхэге, Экман-Ларссон)

4:1 – 57 Верхэге (Экблад, Ткачак)

Питтсбург – Сент-Луис – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 15 О'Коннор (Смит, Малкин)

1:1 – 21 Томас (Крюг, Кайру)

2:1 – 26 Малкин (Ракелль, Генцел)

3:1 – 44 Картер (Харкинс)

3:2 – 50 Капанен (Перунович)

4:2 – 58 Кросби (Карлссон, Генцел)

Торонто – Каролина – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 2 Бантинг (Свечников, Ахо)

0:2 – 33 Джарвис (Ахо, Свечников)

1:2 – 44 Лильегрен (Джиордано, Доми)

1:3 – 59 Ахо ()

2:3 – 59 Робертсон (Лильегрен, Доми)

Вашингтон – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:2)

0:1 – 2 Евангелиста (Новак, Фаббро)

0:2 – 6 Йоси (О′Райлли, Нюквист)

1:2 – 10 Маленстин (ван Римсдайк, Дауд)

2:2 – 34 Овечкин (Протас, Строум)

Бостон – Нью-Джерси – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

0:1 – 6 Хишир (Джек Хьюз, Тоффоли)

0:2 – 21 Люк Хьюз (Братт, Тоффоли)

1:2 – 25 Дебраск (Койл, Маршанд)

2:2 – 32 Пастрняк (Гики, Карло)

3:2 – 35 Пастрняк (Макэвой, Дебраск)

4:2 – 37 Шаттенкирк (Койл, Гжельчик)

5:2 – 56 Шаттенкирк (Пастрняк, Маршанд)

Тампа-Бэй – Рейнджерс – 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

0:1 – 1 Панарин (Лафреньер, Трочек)

0:2 – 7 Трочек (Лафреньер, Труба)

1:2 – 37 Кучеров (Пол, Стэмкос)

1:3 – 38 Крайдер (Уилер, Трочек)

1:4 – 51 Панарин (Трочек)

1:5 – 55 Панарин (Зибанежад, Фокс)

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:3)

1:0 – 14 Фиала (Даути, Кемпе)

2:0 – 18 Кемпе (Байфилд, Копитар)

2:1 – 25 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)

2:2 – 35 Драйзайтль (Макдэвид)

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