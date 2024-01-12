НХЛ: Калгари разгромил Аризону, Сан-Хосе оказался сильнее Монреаля

В ночь на пятницу, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 10 января

Флорида – Лос-Анджелес – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 6 Мур (Фиала, Дано)

1:1 – 30 Беннетт (Экман-Ларссон, Луостаринен)

1:2 – 39 Даути (Копитар, Кемпе)

2:2 – 57 Ткачак (Райнхарт, Верхэге)

3:2 – 64 Райнхарт (Бобровский, Барков)

Айлендерс – Торонто – 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

1:0 – 1 Палмиери (Барзэл, Добсон)

1:1 – 12 Макмэнн (Броди, Грегор)

1:2 – 21 Мэттьюс (Найз, Марнер)

1:3 – 22 Мэттьюс (Хольмберг)

2:3 – 24 Романов (Добсон, Барзэл)

3:3 – 33 Хорват (Барзэл, Добсон)

4:3 – 61 Барзэл (Добсон)

Вашингтон – Сиэтл – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – 8 Картье (Ларссон, Макканн)

0:2 – 18 Веннберг (Танев)

1:2 – 25 Пачиоретти (ван Римсдайк, Овечкин)

1:3 – 38 Шульц (Бьоркстранн, Толванен)

1:4 – 52 Ларссон (Шварц, Танев)

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

0:1 – 7 Мерсер (Миллер, Хаула)

1:1 – 12 Гленденинг (Уотсон, Пербикс)

2:1 – 18 Гленденинг ()

3:1 – 30 Пойнт (Пербикс, Кучеров)

3:2 – 36 Братт (Тоффоли, Марино)

3:3 – 43 Бастиан ()

4:3 – 61 Рэддиш (Василевский, Кучеров)

Питтсбург – Ванкувер – 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

0:1 – 5 Босер ( Миллер, Петтерссон)

0:2 – 6 Босер (Петтерссон, Миллер)

1:2 – 16 Петтерссон (Харкинс)

1:3 – 17 Петтерссон ( Миллер, Гронек)

2:3 – 26 Кросби (Петтерссон, Генцел)

3:3 – 59 Кросби (Летанг, Карлссон)

3:4 – 63 Петтерссон (Гронек)

Монреаль – Сан-Хосе – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

0:1 – 5 Канин ()

0:2 – 17 Зеттерлунд (Задина, Гертл)

1:2 – 17 Галлахер (Савар, Мэтисон)

1:3 – 36 Охотюк (Эклунд, Гранлунд)

2:3 – 56 Андерсон (Кофилд, Мэтисон)

Детройт – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

1:0 – 43 Копп ()

1:1 – 49 Макдэвид (Хайман)

1:2 – 54 Хайман (Экхольм, Нюджент-Хопкинс)

2:2 – 56 Мяяття (Ларкин, Рэймонд)

2:3 – 61 Нерс ()

Каролина – Анахайм – 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)

1:0 – 16 Шей (Дж.Стаал, Джарвис)

2:0 – 16 Свечников (Терявяйнен, Ахо)

2:1 – 21 Лундстрем (Макгинн, Лисон)

3:1 – 21 Мартинук (Джарвис)

3:2 – 30 Строум (Терри)

3:3 – 30 Ватрано (Хенрик)

4:3 – 34 Ноусен (Котканиеми, Бантинг)

5:3 – 36 Друри (Терявяйнен, Ноусен)

6:3 – 49 Джарвис (Мартинук, Бернс)

Баффало – Оттава – 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)

1:0 – 9 Петерка (Пауэр, Козенс)

1:1 – 15 Тарасенко ()

2:1 – 17 Томпсон (Далин)

3:1 – 19 Томпсон (Куинн, Далин)

4:1 – 24 Кребс (Робинсон)

4:2 – 41 Жиру (Грейг)

4:3 – 51 Жиру ()

5:3 – 59 Козенс ()

Сент-Луис – Рейнджерс – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

0:1 – 1 Фокс (Линдгрен, Гудроу)

1:1 – 4 Кайру (Бучневич, Томас)

2:1 – 7 Кайру (Томас, Бучневич)

3:1 – 29 Саад (Крюг, Шенн)

4:1 – 47 Кайру (Ледди)

4:2 – 50 Трочек (Панарин, Крайдер)

5:2 – 59 Бучневич (Парайко, Сундквист)

Виннипег – Чикаго – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

0:1 – 24 Мерфи (Гаттман, Райхел)

1:1 – 56 Виларди (Моррисси, Лаури)

2:1 – 58 Элерс (Диллон, Лаури)

Аризона – Калгари – 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

0:1 – 1 Баклунд (Колман)

0:2 – 6 Шарангович (Уигар, Колман)

0:3 – 7 Андерссон (Уигар, Кадри)

1:3 – 13 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд)

1:4 – 14 Колман (Хэнифин, Танев)

2:4 – 21 Келлер (Кесселринг, Кули)

2:5 – 41 Шарангович (Линдхольм, Юбердо)

2:6 – 47 Шарангович (Юбердо, Линдхольм)

Вегас – Бостон – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

1:0 – 47 Айкел (Мартинес, Маршессо)

1:1 – 52 Гжельчик (Фредерик)

2:1 – 61 Пьетранжело (Айкел, Стоун)

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