НХЛ: Калгари разгромил Аризону, Сан-Хосе оказался сильнее Монреаля
В ночь на пятницу, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 13 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 10 января
Флорида – Лос-Анджелес – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 6 Мур (Фиала, Дано)
1:1 – 30 Беннетт (Экман-Ларссон, Луостаринен)
1:2 – 39 Даути (Копитар, Кемпе)
2:2 – 57 Ткачак (Райнхарт, Верхэге)
3:2 – 64 Райнхарт (Бобровский, Барков)
Айлендерс – Торонто – 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 1 Палмиери (Барзэл, Добсон)
1:1 – 12 Макмэнн (Броди, Грегор)
1:2 – 21 Мэттьюс (Найз, Марнер)
1:3 – 22 Мэттьюс (Хольмберг)
2:3 – 24 Романов (Добсон, Барзэл)
3:3 – 33 Хорват (Барзэл, Добсон)
4:3 – 61 Барзэл (Добсон)
Вашингтон – Сиэтл – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 – 8 Картье (Ларссон, Макканн)
0:2 – 18 Веннберг (Танев)
1:2 – 25 Пачиоретти (ван Римсдайк, Овечкин)
1:3 – 38 Шульц (Бьоркстранн, Толванен)
1:4 – 52 Ларссон (Шварц, Танев)
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
0:1 – 7 Мерсер (Миллер, Хаула)
1:1 – 12 Гленденинг (Уотсон, Пербикс)
2:1 – 18 Гленденинг ()
3:1 – 30 Пойнт (Пербикс, Кучеров)
3:2 – 36 Братт (Тоффоли, Марино)
3:3 – 43 Бастиан ()
4:3 – 61 Рэддиш (Василевский, Кучеров)
Питтсбург – Ванкувер – 3:4 (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
0:1 – 5 Босер ( Миллер, Петтерссон)
0:2 – 6 Босер (Петтерссон, Миллер)
1:2 – 16 Петтерссон (Харкинс)
1:3 – 17 Петтерссон ( Миллер, Гронек)
2:3 – 26 Кросби (Петтерссон, Генцел)
3:3 – 59 Кросби (Летанг, Карлссон)
3:4 – 63 Петтерссон (Гронек)
Монреаль – Сан-Хосе – 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
0:1 – 5 Канин ()
0:2 – 17 Зеттерлунд (Задина, Гертл)
1:2 – 17 Галлахер (Савар, Мэтисон)
1:3 – 36 Охотюк (Эклунд, Гранлунд)
2:3 – 56 Андерсон (Кофилд, Мэтисон)
Детройт – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
1:0 – 43 Копп ()
1:1 – 49 Макдэвид (Хайман)
1:2 – 54 Хайман (Экхольм, Нюджент-Хопкинс)
2:2 – 56 Мяяття (Ларкин, Рэймонд)
2:3 – 61 Нерс ()
Каролина – Анахайм – 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)
1:0 – 16 Шей (Дж.Стаал, Джарвис)
2:0 – 16 Свечников (Терявяйнен, Ахо)
2:1 – 21 Лундстрем (Макгинн, Лисон)
3:1 – 21 Мартинук (Джарвис)
3:2 – 30 Строум (Терри)
3:3 – 30 Ватрано (Хенрик)
4:3 – 34 Ноусен (Котканиеми, Бантинг)
5:3 – 36 Друри (Терявяйнен, Ноусен)
6:3 – 49 Джарвис (Мартинук, Бернс)
Баффало – Оттава – 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)
1:0 – 9 Петерка (Пауэр, Козенс)
1:1 – 15 Тарасенко ()
2:1 – 17 Томпсон (Далин)
3:1 – 19 Томпсон (Куинн, Далин)
4:1 – 24 Кребс (Робинсон)
4:2 – 41 Жиру (Грейг)
4:3 – 51 Жиру ()
5:3 – 59 Козенс ()
Сент-Луис – Рейнджерс – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
0:1 – 1 Фокс (Линдгрен, Гудроу)
1:1 – 4 Кайру (Бучневич, Томас)
2:1 – 7 Кайру (Томас, Бучневич)
3:1 – 29 Саад (Крюг, Шенн)
4:1 – 47 Кайру (Ледди)
4:2 – 50 Трочек (Панарин, Крайдер)
5:2 – 59 Бучневич (Парайко, Сундквист)
Виннипег – Чикаго – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
0:1 – 24 Мерфи (Гаттман, Райхел)
1:1 – 56 Виларди (Моррисси, Лаури)
2:1 – 58 Элерс (Диллон, Лаури)
Аризона – Калгари – 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
0:1 – 1 Баклунд (Колман)
0:2 – 6 Шарангович (Уигар, Колман)
0:3 – 7 Андерссон (Уигар, Кадри)
1:3 – 13 Крауз (Маччелли, Бьюгстэд)
1:4 – 14 Колман (Хэнифин, Танев)
2:4 – 21 Келлер (Кесселринг, Кули)
2:5 – 41 Шарангович (Линдхольм, Юбердо)
2:6 – 47 Шарангович (Юбердо, Линдхольм)
Вегас – Бостон – 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
1:0 – 47 Айкел (Мартинес, Маршессо)
1:1 – 52 Гжельчик (Фредерик)
2:1 – 61 Пьетранжело (Айкел, Стоун)
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