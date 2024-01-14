НХЛ: Калгари обыграл Вегас, Аризона без проблем разгромила Миннесоту

В ночь на воскресенье, 14 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 16 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 13 января

Вашингтон – Рейнджерс – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

0:1 – 13 Фокс (Крайдер, Кайлле)

1:1 – 17 Манта (Макмайкл)

1:2 – 25 Фокс ()

2:2 – 46 Дауд (Карлсон, Кузнецов)

3:2 – 48 Оши (Эдмундсон, Строум)

Баффало – Ванкувер – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

0:1 – 22 Лафферти (Задоров)

Оттава – Сан-Хосе – 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

1:0 – 4 Жиру (Зуб, Ткачак)

2:0 – 9 Шабо (Штюцле, Тарасенко)

2:1 – 12 Дюклер (Ферраро, Барабанов)

2:2 – 23 Влэшик (Гранлунд, Дюклер)

2:3 – 26 Лабанк (Хоффман, Ферраро)

3:3 – 27 Ткачак (Штюцле, Батерсон)

4:3 – 33 Батерсон (Штюцле, Зуб)

4:4 – 56 Задина (Ферраро, Гертл)

5:4 – 59 Тарасенко (Штюцле, Зуб)

Флорида – Нью-Джерси – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 – 3 Хольц (Лазар, Немец)

0:2 – 14 Братт (Маклауд)

0:3 – 23 Хаула ()

1:3 – 39 Райнхарт (Монтур, Ткачак)

1:4 – 59 Марино ()

Виннипег – Филадельфия – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

0:1 – 14 Эткинсон (Пелинг, Фараби)

0:2 – 22 Эткинсон (Йорк, Фрост)

Каролина – Питтсбург – 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 6 Пеши (Свечников, Ахо)

2:0 – 9 Мартинук (Чэтфилд)

2:1 – 46 Генцел (Раст, Кросби)

2:2 – 59 Раст (Летанг, Карлссон)

3:2 – 61 Пеши (Джарвис, Терявяйнен)

Коламбус – Сиэтл – 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

1:0 – 1 Проворов (Фантилли)

1:1 – 11 Эберле (Татар, Ларссон)

2:1 – 12 Проворов (Пик, Марченко)

2:2 – 15 Макканн (Бьоркстранн)

3:2 – 24 Марченко (Годро, Боквист)

3:3 – 29 Картье (Гурде, Данн)

3:4 – 33 Бьоркстранн (Шульц, Макканн)

3:5 – 46 Макканн (Думулин, Шварц)

3:6 – 48 Думулин (Веннберг, Шульц)

4:6 – 52 Бемстрем (Пик, Джонсон)

4:7 – 58 Толванен (Бьоркстранн, Гурде)

Детройт – Лос-Анджелес – 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

1:0 – 2 Ларкин (Перрон)

1:1 – 6 Байфилд (Фиала, Копитар)

2:1 – 29 Ларкин (Гостисбеер, Кэйн)

3:1 – 36 Фаббри (Велено, Спронг)

4:1 – 37 Кэйн (Петри, Дебринкет)

5:1 – 39 Копп (Петри, Фишер)

5:2 – 43 Дюбуа (Дано, Лаферрье)

5:3 – 45 Байфилд (Фиала, Копитар)

Монреаль – Эдмонтон – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 – 1 Кофилд (Мэтисон, Сузуки)

1:1 – 41 Драйзайтль (Кэйн, Фогеле)

1:2 – 62 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид)

Тампа-Бэй – Анахайм – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

1:0 – 25 Хедман (Кучеров, Стэмкос)

2:0 – 30 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)

2:1 – 33 Ватрано (Строум, Фаулер)

3:1 – 34 Стэмкос (Рэддиш, Кучеров)

4:1 – 49 де Хаан ()

5:1 – 58 Хэйгл (Пербикс, Пол)

Торонто – Колорадо – 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

1:0 – 6 Доми ()

2:0 – 10 Райлли ()

3:0 – 15 Лильегрен ()

3:1 – 25 Друэн (Маккиннон, Колтон)

3:2 – 33 Рантанен (Жирар)

3:3 – 47 Кольяно (О'Коннор, Мэнсон)

3:4 – 56 Маккиннон (Друэн, Рантанен)

3:5 – 59 Колтон (Кивиранта, Джохансен)

Чикаго – Даллас – 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

1:0 – 32 Катчук (Сэнфорд)

1:1 – 42 Дюшен (Робертсон, Хинтц)

1:2 – 54 Марчмент (Хэнли, Дадонов)

1:3 – 59 Павелски (Бенн, Хинтц)

Миннесота – Аризона – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

0:1 – 5 Керфут (Дурзи, Келлер)

0:2 – 11 Бьюгстэд (Кесселринг)

0:3 – 17 Бьюгстэд (Цукер, Крауз)

0:4 – 21 Келлер (Макбэйн, Дурзи)

0:5 – 26 Бьюгстэд (Стечер, Цукер)

0:6 – 41 Келлер (Шмалц, Макбэйн)

Нэшвилл – Айлендерс – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

0:1 – 52 Пажо (Клаттербак, Добсон)

1:1 – 55 Евангелиста (Томазино, Макдона)

2:1 – 59 Каррье (Форсберг, Лоузон)

3:1 – 60 Пярссинен (Йоси)

Сент-Луис – Бостон – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 5 Маршанд (Койл)

1:1 – 6 Хэйс (Ледди, Капанен)

1:2 – 26 Макэвой (ван Римсдайк, Боквист)

2:2 – 30 Нейборс (Томас, Кайру)

2:3 – 47 Маршанд (ван Римсдайк, Пастрняк)

3:3 – 54 Сундквист (Шенн, Перунович)

3:4 – 61 Макэвой (Пастрняк)

Вегас – Калгари – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

0:1 – 11 Колман (Андерссон, Баклунд)

0:2 – 13 Кадри (Зари)

0:3 – 37 Баклунд (Колман, Манджипани)

1:3 – 48 Стивенсон (Мартинес, Стоун)

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