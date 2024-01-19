НХЛ: Торонто одолел Калгари, Тампа добыла уверенную победу над Миннесотой

В ночь на пятницу, 19 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 января

Баффало – Чикаго – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 32 Гиргенсонс (Кребс, Джонсон)

2:0 – 42 Петерка (Куинн, Джонсон)

3:0 – 46 Далин (Так, Миттлстадт)

Оттава – Монреаль – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

1:0 – 8 Ткачак (Зуб, Грейг)

2:0 – 11 Штюцле (Зуб)

2:1 – 13 Кофилд (Монахан)

3:1 – 29 Шартье (Бернар-Докер, Келли)

4:1 – 38 Тарасенко (Штюцле, Ткачак)

5:1 – 41 Жозеф (Штюцле)

6:1 – 52 Келли (Сэндерсон)

6:2 – 55 Пеццетта ()

Филадельфия – Даллас – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

1:0 – 19 Уолкер (Фараби, Фрост)

2:0 – 23 Типпет (Кутюрье)

2:1 – 32 Сегин (Дюшен)

3:1 – 41 Эткинсон (Сэнхайм, Фрост)

4:1 – 49 Лоутон ()

5:1 – 54 Типпет ()

Тампа-Бэй – Миннесота – 7:3 (1:1, 3:2, 3:0)

0:1 – 5 Эрикссон Эк (Миддлтон, Фэйбер)

1:1 – 6 Хедман (Кучеров, Пойнт)

2:1 – 21 Сирелли (Хедман, Пойнт)

3:1 – 23 Мереля (Пербикс, Шири)

3:2 – 30 Росси (Капризов, Миддлтон)

4:2 – 32 Пойнт (Кучеров)

4:3 – 39 Миддлтон (Зукарелло-Асен, Росси)

5:3 – 41 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

6:3 – 47 Эйссимонт (Рэддиш, Сирелли)

7:3 – 57 Сирелли (Хедман, Хэйгл)

Вашингтон – Сент-Луис – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

1:0 – 10 Оши (Пачиоретти)

1:1 – 17 Уокер (Парайко, Ледди)

2:1 – 23 Обе-Кюбель (Карлсон, Лапьер)

3:1 – 30 Оши (Пачиоретти, Строум)

4:1 – 41 Строум (Карлсон, Овечкин)

4:2 – 44 Уокер (Александров, Фолк)

5:2 – 59 Оши (Фегервары)

Бостон – Колорадо – 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

1:0 – 1 Пастрняк (Койл)

2:0 – 4 Лауко (Линдхольм, Гики)

2:1 – 7 Вуд (Малински, Тэйвс)

3:1 – 14 Дебраск (Заха, Уозерспун)

3:2 – 36 Маккиннон (Макар, Мэнсон)

4:2 – 57 Пастрняк (Дебраск)

5:2 – 59 Пастрняк (Койл)

Эдмонтон – Сиэтл – 4:2 (0:2, 3:0, 1:0)

0:1 – 9 Толванен (Бьоркстранн)

0:2 – 13 Макканн (Гурде, Эберле)

1:2 – 21 Фогеле (Кэйн, Драйзайтль)

2:2 – 24 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Хайман)

3:2 – 27 Фогеле (Кэйн, Драйзайтль)

4:2 – 57 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид)

Калгари – Торонто – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

1:0 – 10 Шарангович (Юбердо, Андерссон)

2:0 – 15 Кадри (Юбердо, Линдхольм)

2:1 – 18 Мэттьюс (Макмэнн, Грегор)

2:2 – 24 Мэттьюс (Хольмберг, В. Нюландер)

2:3 – 27 Марнер (Мэттьюс, В. Нюландер)

2:4 – 33 Мэттьюс (Броди, Найз)

3:4 – 37 Манджипани (Хэнифин, Баклунд)

Лос-Анджелес – Нэшвилл – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0, 0:0)

0:1 – 27 О′Райлли (Сиссонс, Йоси)

1:1 – 28 Даути (Фиала, Кемпе)

1:2 – 33 Нюквист (О′Райлли, Шенн)

Ванкувер – Аризона – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 – 16 Петтерссон ( Миллер, К. Хьюз)

1:1 – 18 Дермотт (Цукер, Керфут)

2:1 – 39 Джошуа (Блюгерс, Хегландер)

Вегас – Рейнджерс – 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

1:0 – 11 Маршессо (Хаг, Руа)

2:0 – 14 Барбашев (Маршессо, Руа)

3:0 – 37 Барбашев (Стивенсон, Стоун)

4:0 – 38 Колесар (Хауден, Корчак)

4:1 – 41 Зибанежад (Панарин, Крайдер)

5:1 – 58 Хауден (Стоун)

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