НХЛ: Оттава обыграла Детройт, Нэшвилл проиграл пятый матч кряду

В ночь на четверг, 1 февраля, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось три матча.

Детройт – Оттава – 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

1:0 – 8 Спронг (Велено)

1:1 – 23 Кастелик (Келли, Бернар-Докер)

1:2 – 34 Ткачак (Пинто)

2:2 – 51 Ларкин (Мяяття, Комфер)

2:3 – 62 Пинто (Тарасенко, Шабо)

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

0:1 – 8 Грундстрем ()

0:2 – 25 Тюркотт (Спенс, Мур)

1:2 – 45 Форсберг (Нюквист, Макдона)

1:3 – 53 Льюис (Тюркотт, Байфилд)

2:3 – 56 Томазино (Новак, Йоси)

2:4 – 58 Фиала (Андерсон, Дано)

Анахайм – Сан-Хосе – 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0, по буллитам - 0:0)

1:0 – 2 Лундстрем (Сильверберг, Мактавиш)

1:1 – 7 Дюклер (Хоффман, Мухамадуллин)

1:2 – 37 Влэшик (Эклунд, Берроуз)

2:2 – 58 Терри (Хенрик, Карлссон)

3:2 – 64 Ватрано (Лакомб, Терри)

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