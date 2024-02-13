НХЛ: Аризона и Вегас пропустили по пять шайб, проиграв Филадельфии и Миннесоте

Вегас пропустил пять шайб от Миннесоты / Getty Images

В ночь на вторнтк, 13 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 12 февраля

Нью-Джерси – Сиэтл – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

1:0 – 13 Тоффоли (Джек Хьюз, Хишир), 2:0 – 21 Джек Хьюз (Хаула), 3:0 – 24 Мерсер (Хатакка, Майер), 3:1 – 50 Борген (Макканн, Эберле).

Рейнджерс – Калгари – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 32 Кайлле (Бродзински, Какко), 2:0 – 59 Веси ().

Филадельфия – Аризона – 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)

0:1 – 16 Дамба (Дермотт, Келлер), 1:1 – 24 Фрост (), 1:2 – 27 Маччелли (Кесселринг, Мозер), 2:2 – 29 Конекны (Лоутон), 2:3 – 34 Керфут (Мозер, Цукер), 3:3 – 46 Дрисдейл (Конекны), 4:3 – 50 Лоутон (Стаал, Сэнхайм), 5:3 – 58 Типпет (Кутюрье, Конекны).

Вегас – Миннесота – 3:5 (2:2, 0:0, 1:3, 0:0)

1:0 – 1 Маршессо (Пьетранжело, Руа), 1:1 – 10 Зукарелло-Асен (Хартман, Капризов), 1:2 – 12 Эрикссон Эк (Капризов, Болди), 2:2 – 17 Амадио (Бриссон, Пьетранжело), 2:3 – 46 Росси (Фэйбер, Болди), 2:4 – 47 Болди (Фэйбер, Хартман), 3:4 – 49 Стоун (Уайтклауд, Стивенсон), 3:5 – 59 Эрикссон Эк ().

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!