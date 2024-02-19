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НХЛ: Колорадо оказался сильнее Аризоны, Айлендерс уступил Рейнджерс

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:16
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на понедельник, 19 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 18 февраля

Айлендерс – Рейнджерс – 5:6 (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)

0:1 – 1 Густафссон (Бродзински, Какко)

1:1 – 4 Нелсон (Клаттербак, Мэйфилд)

2:1 – 7 Хорват (Пелек, Добсон)

3:1 – 7 Барзэл (Добсон, Нелсон)

4:1 – 21 Ли (Райлли, Энгвалл)

4:2 – 25 Трочек (Фокс, Панарин)

4:3 – 38 Трочек (Линдгрен, Лафреньер)

5:3 – 41 Романов (Добсон)

5:4 – 55 Крайдер (Трочек, Панарин)

5:5 – 58 Зибанежад (Лафреньер, Фокс)

5:6 – 61 Панарин ()

Питтсбург – Лос-Анджелес – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

1:0 – 18 Кросби (Раст, Карлссон)

1:1 – 53 Кемпе (Арвидссон, Даути)

1:2 – 56 Кемпе (Копитар) 

Колорадо – Аризона – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

1:0 – 4 Колтон (Байрэм, Вуд)

1:1 – 7 Дамба (Макбэйн, Керфут)

1:2 – 12 Крауз (Мозер, Маччелли)

2:2 – 25 Джонсон (Паризе, Джохансен)

2:3 – 29 Кули (Дамба, Маччелли)

3:3 – 30 Маккиннон (Джонсон, Байрэм)

4:3 – 53 Тэйвс (Маккиннон, Друэн)

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