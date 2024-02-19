НХЛ: Колорадо оказался сильнее Аризоны, Айлендерс уступил Рейнджерс
В ночь на понедельник, 19 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.
Результаты матчей НХЛ за 18 февраля
Айлендерс – Рейнджерс – 5:6 (3:1, 1:2, 1:2, 0:1)
0:1 – 1 Густафссон (Бродзински, Какко)
1:1 – 4 Нелсон (Клаттербак, Мэйфилд)
2:1 – 7 Хорват (Пелек, Добсон)
3:1 – 7 Барзэл (Добсон, Нелсон)
4:1 – 21 Ли (Райлли, Энгвалл)
4:2 – 25 Трочек (Фокс, Панарин)
4:3 – 38 Трочек (Линдгрен, Лафреньер)
5:3 – 41 Романов (Добсон)
5:4 – 55 Крайдер (Трочек, Панарин)
5:5 – 58 Зибанежад (Лафреньер, Фокс)
5:6 – 61 Панарин ()
Питтсбург – Лос-Анджелес – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
1:0 – 18 Кросби (Раст, Карлссон)
1:1 – 53 Кемпе (Арвидссон, Даути)
1:2 – 56 Кемпе (Копитар)
Колорадо – Аризона – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
1:0 – 4 Колтон (Байрэм, Вуд)
1:1 – 7 Дамба (Макбэйн, Керфут)
1:2 – 12 Крауз (Мозер, Маччелли)
2:2 – 25 Джонсон (Паризе, Джохансен)
2:3 – 29 Кули (Дамба, Маччелли)
3:3 – 30 Маккиннон (Джонсон, Байрэм)
4:3 – 53 Тэйвс (Маккиннон, Друэн)
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