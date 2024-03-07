НХЛ: Баффало обыграл Торонто, Колорадо разгромил Детройт

В ночь на четверг, 7 марта, февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись три матча.

Результаты матчей НХЛ за 6 марта

Торонто – Баффало – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 22 В. Нюландер (Доми, Бертуцци)

1:1 – 26 Олофссон (Гиргенсонс)

2:1 – 64 Мэттьюс (Райлли, Марнер)

Колорадо – Детройт – 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

0:1 – 1 Фаббри (Гостисбеер, Дебринкет)

1:1 – 5 Макар (Маккиннон, Тэйвс)

1:2 – 13 Перрон (Мяяття, Копп)

2:2 – 17 Маккиннон (Макар, Рантанен)

3:2 – 28 Лехконен (Маккиннон, Рантанен)

4:2 – 36 Макар (Маккиннон, Рантанен)

5:2 – 39 Макар (Друэн, Рантанен)

6:2 – 47 Друэн (Мэнсон, Колтон)

7:2 – 55 Фоуди (Кивиранта)

Анахайм – Оттава – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 2 Кастелик (Хаймор, Зуб)

1:1 – 24 Строум (Лисон, Ватрано)

2:1 – 43 Киллорн (Фаулер, Зеллвегер)

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