НХЛ: Айлендерс и Торонто одержали разгромные победы, Нэшвилл с трудом обыграл Детройт

В ночь на воскресенье, 24 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 23 марта

Айлендерс – Виннипег – 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)

1:0 – 5 Клаттербак ()

2:0 – 8 Клаттербак (Романов, Мартин)

2:1 – 11 Наместников (Демело, Баррон)

3:1 – 15 Палмиери (Хорват, Нелсон)

4:1 – 21 Фашинг (Пулок, Барзэл)

5:1 – 29 Барзэл (Ли, Фашинг)

6:1 – 35 Ли (Фашинг, Барзэл)

6:2 – 47 Эпплтон (Моррисси, Элерс)

6:3 – 57 Перфетти ()

Филадельфия – Бостон – 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

1:0 – 38 Конекны (Лоутон, Фоерстер)

1:1 – 50 Брэзо (Лорей, Койл)

2:1 – 55 Конекны (Типпет, Фрост)

2:2 – 56 Хейнен (Дебраск, Гики)

3:2 – 58 Фоерстер (Пелинг)

Миннесота – Сент-Луис – 4:5 (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)

0:1 – 10 Нейборс (Шенн)

1:1 – 24 Юханссон (Болди, Фэйбер)

2:1 – 31 Росси (Капризов)

2:2 – 32 Кайру (Бучневич)

3:2 – 35 Росси (Капризов, Зукарелло-Асен)

3:3 – 43 Кайру (Ледди, Бучневич)

3:4 – 50 Кайру (Бучневич, Саад)

4:4 – 54 Фэйбер (Миддлтон, Хартман)

4:5 – 62 Саад (Фолк, Капанен)

Нэшвилл – Детройт – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – 54 Форсберг (Нюквист, Йоси)

Нью-Джерси – Оттава – 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

0:1 – 4 Жозеф ()

1:1 – 21 Братт ()

2:1 – 22 Носек (Мерсер, Палат)

2:2 – 24 Грейг (Жозеф)

2:3 – 26 Крокшенк (Штюцле, Шабо)

2:4 – 29 Шабо (Бреннстрем, Ткачак)

2:5 – 50 Батерсон (Ткачак)

Торонто – Эдмонтон – 6:3 (2:0, 3:0, 1:3)

1:0 – 4 Макмэнн (Лильегрен, Таварес)

2:0 – 18 В. Нюландер (Лильегрен)

3:0 – 28 Хольмберг (Мэттьюс, Доми)

4:0 – 31 Хольмберг (Райлли, Макмэнн)

5:0 – 35 Макмэнн (Таварес, В. Нюландер)

5:1 – 44 Хайман (Бушар, Макдэвид)

5:2 – 48 Перри (Макдэвид, Кэйн)

5:3 – 56 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид)

6:3 – 59 Мэттьюс ()

Рейнджерс – Флорида – 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)

0:1 – 8 Ткачак (Верхэге, Махура)

0:2 – 21 Луостаринен (Балинскис, Райнхарт)

1:2 – 26 Фокс (Зибанежад, Трочек)

2:2 – 28 Панарин (Фокс, Трочек)

2:3 – 55 Верхэге (Ткачак, Монтур)

3:3 – 56 Панарин (Трочек, Джонс)

Ванкувер – Калгари – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

1:0 – 1 Хегландер (Гарланд, Петтерссон)

2:0 – 28 Хегландер (Гарланд, Петтерссон)

2:1 – 38 Андерссон (Руни, Грир)

3:1 – 56 Миллер (К. Хьюз, Босер)

4:1 – 58 Линдхольм ()

4:2 – 59 Хэнли (Грир, Пачал)

Лос-Анджелес – Тампа-Бэй – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

1:0 – 7 Кемпе (Байфилд, Копитар)

1:1 – 19 Пойнт ()

2:1 – 22 Мур (Дюбуа)

3:1 – 41 Андерсон ()

3:2 – 55 Стэмкос (Дюклер, Пойнт)

3:3 – 59 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

4:3 – 61 Гавриков (Копитар, Кемпе)

Сан-Хосе – Чикаго – 4:5 (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)

1:0 – 3 Бордело (Эддисон, Зеттерлунд)

2:0 – 10 Бордело (Штурм, Бэйли)

3:0 – 21 Зеттерлунд (Ферраро, Костин)

4:0 – 21 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд)

4:1 – 26 Донато (Джонсон, Рэддиш)

4:2 – 33 Джонсон (Рэддиш, Донато)

4:3 – 46 Джонс (Бедард, Кайзер)

4:4 – 59 Курашев (Фолиньо, Донато)

4:5 – 61 Джонс (Курашев)

Вегас – Коламбус – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

0:1 – 4 Гадбрэнсон (Марченко, Веренски)

1:1 – 23 Барбашев (Руа)

2:1 – 24 Айкел (Стивенсон, Уайтклауд)

3:1 – 43 Дорофеев (Манта, Теодор)

4:1 – 57 Айкел (Стивенсон, Теодор)

4:2 – 59 Мейер (Фикс-Волански)

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