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НХЛ: Сент-Луис потерпел поражение от Вегаса, Ванкувер оказался сильнее Лос-Анджелеса

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:51
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 26 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.

Результаты матчей НХЛ за 25 марта

Сент-Луис – Вегас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

0:1 – 5 Дорофеев (Уайтклауд, Манта)

1:1 – 54 Саад (Кайру, Шенн)

1:2 – 61 Маршессо (Теодор, Карлссон)

Ванкувер – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

0:1 – 7 Фиала (Арвидссон, Дюбуа)

1:1 – 12 Лафферти (Коул)

1:2 – 36 Лизотт (Копитар, Спенс)

1:3 – 38 Копитар (Байфилд, Кемпе)

2:3 – 57 Босер ( Миллер, К. Хьюз)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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