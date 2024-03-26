НХЛ: Сент-Луис потерпел поражение от Вегаса, Ванкувер оказался сильнее Лос-Анджелеса
Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 26 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись два матча.
Результаты матчей НХЛ за 25 марта
Сент-Луис – Вегас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
0:1 – 5 Дорофеев (Уайтклауд, Манта)
1:1 – 54 Саад (Кайру, Шенн)
1:2 – 61 Маршессо (Теодор, Карлссон)
Ванкувер – Лос-Анджелес – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
0:1 – 7 Фиала (Арвидссон, Дюбуа)
1:1 – 12 Лафферти (Коул)
1:2 – 36 Лизотт (Копитар, Спенс)
1:3 – 38 Копитар (Байфилд, Кемпе)
2:3 – 57 Босер ( Миллер, К. Хьюз)
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