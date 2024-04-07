НХЛ: Питтсбург в зрелищном матче обыграл Тампу, Коламбус разгромил Филадельфию

В ночь на воскресенье, 7 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 6 апреля

Питтсбург – Тампа-Бэй – 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)

1:0 – 4 Кросби (Карлссон, Раст)

2:0 – 26 Малкин (Бантинг, Карлссон)

2:1 – 32 Стэмкос (Кучеров, Хедман)

3:1 – 34 Летанг ()

4:1 – 37 Малкин (Бантинг)

4:2 – 41 Пол (Чаффи, Эйссимонт)

4:3 – 47 Дюклер (Хедман, Кучеров)

4:4 – 50 Стэмкос (Кучеров, Хедман)

5:4 – 54 Бантинг (Карлссон, Малкин)

Бостон – Флорида – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

0:1 – 1 Ткачак (Форслинг, Тарасенко)

1:1 – 5 Макэвой (Заха, Хейнен)

2:1 – 35 Койл (Пастрняк, Маршанд)

2:2 – 45 Барков (Форслинг, Райнхарт)

3:2 – 62 Боквист ()

Чикаго – Даллас – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

1:0 – 24 Бедард (Фолиньо, Курашев)

2:0 – 25 Атанасиу (Кайзер, Райхел)

3:0 – 28 Джонс (Энтвистл, Донато)

3:1 – 35 Хинтц (Павелски, Хейсканен)

3:2 – 55 Бенн (Танев, Хейсканен)

Миннесота – Виннипег – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

0:1 – 2 Наместников (Иафалло)

1:1 – 8 Капризов (Зукарелло-Асен)

1:2 – 11 Коннор (Демело, Монахан)

2:2 – 15 Капризов (Фэйбер, Зукарелло-Асен)

2:3 – 33 Иафалло (Наместников, Диллон)

2:4 – 49 Баррон (Наместников, Сэмберг)

Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

1:0 – 34 Эклунд (Гранлунд, Трун)

2:0 – 37 Эклунд (Бордело, Зеттерлунд)

2:1 – 43 Кайру (Томас, Бучневич)

2:2 – 57 Шенн (Перунович, Томас)

3:2 – 63 Эклунд (Канин)

Коламбус – Филадельфия – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

1:0 – 12 Гадбрэнсон (Дэнфорт, Пююхтия)

2:0 – 18 Сиверсон (Годро, Веренски)

3:0 – 28 Сиверсон (А. Нюландер, Годро)

3:1 – 34 Люкселл (Хэтэуэй)

4:1 – 35 Бланкенбург (Тексье, Иржичек)

5:1 – 49 Веренски (Воронков)

6:1 – 51 Веренски (Малатеста, Мейер)

6:2 – 55 Йиннинг (Аттард, Кэйтс)

Оттава – Нью-Джерси – 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)

0:1 – 3 Хаула (Смит, Джек Хьюз)

0:2 – 12 Палат (Хольц, Люк Хьюз)

0:3 – 16 Смит (Братт)

1:3 – 21 Сэндерсон (Жиру, Батерсон)

1:4 – 31 Хишир (Смит, Братт)

2:4 – 43 Жиру (Батерсон, Сэндерсон)

3:4 – 54 Ткачак ()

Монреаль – Торонто – 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

0:1 – 22 Доми (Райлли, Любушкин)

0:2 – 22 Мэттьюс (Бертуцци)

0:3 – 27 Найз (Броди, В. Нюландер)

0:4 – 27 Макмэнн (Марнер)

1:4 – 29 Сузуки (Мэтисон, Слафковски)

2:4 – 38 Кофилд (Сузуки, Мэтисон)

Айлендерс – Нэшвилл – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – 29 Добсон (Барзэл, Райлли)

2:0 – 58 Палмиери (Романов)

Калгари – Эдмонтон – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2, 0:0)

0:1 – 19 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

0:2 – 23 Браун (Райан, Янмарк-Нюлен)

1:2 – 23 Шарангович (Юбердо, Кузьменко)

2:2 – 47 Кадри (Кузьменко, Шарангович)

2:3 – 50 Бушар (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)

2:4 – 59 Нюджент-Хопкинс ()

Лос-Анджелес – Ванкувер – 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

1:0 – 2 Кемпе (Даути, Копитар)

2:0 – 5 Даути (Кемпе, Арвидссон)

2:1 – 10 Босер (Коул, Петтерссон)

3:1 – 22 Лаферрье (Фиала, Спенс)

4:1 – 28 Фиала (Андерсон, Копитар)

4:2 – 47 Джошуа (Гронек, Миллер)

5:2 – 50 Мур (Дано)

5:3 – 52 Блюгерс (Задоров)

6:3 – 57 Кемпе ()

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