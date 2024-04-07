НХЛ: Питтсбург в зрелищном матче обыграл Тампу, Коламбус разгромил Филадельфию
В ночь на воскресенье, 7 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 6 апреля
Питтсбург – Тампа-Бэй – 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
1:0 – 4 Кросби (Карлссон, Раст)
2:0 – 26 Малкин (Бантинг, Карлссон)
2:1 – 32 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
3:1 – 34 Летанг ()
4:1 – 37 Малкин (Бантинг)
4:2 – 41 Пол (Чаффи, Эйссимонт)
4:3 – 47 Дюклер (Хедман, Кучеров)
4:4 – 50 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
5:4 – 54 Бантинг (Карлссон, Малкин)
Бостон – Флорида – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 – 1 Ткачак (Форслинг, Тарасенко)
1:1 – 5 Макэвой (Заха, Хейнен)
2:1 – 35 Койл (Пастрняк, Маршанд)
2:2 – 45 Барков (Форслинг, Райнхарт)
3:2 – 62 Боквист ()
Чикаго – Даллас – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
1:0 – 24 Бедард (Фолиньо, Курашев)
2:0 – 25 Атанасиу (Кайзер, Райхел)
3:0 – 28 Джонс (Энтвистл, Донато)
3:1 – 35 Хинтц (Павелски, Хейсканен)
3:2 – 55 Бенн (Танев, Хейсканен)
Миннесота – Виннипег – 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)
0:1 – 2 Наместников (Иафалло)
1:1 – 8 Капризов (Зукарелло-Асен)
1:2 – 11 Коннор (Демело, Монахан)
2:2 – 15 Капризов (Фэйбер, Зукарелло-Асен)
2:3 – 33 Иафалло (Наместников, Диллон)
2:4 – 49 Баррон (Наместников, Сэмберг)
Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
1:0 – 34 Эклунд (Гранлунд, Трун)
2:0 – 37 Эклунд (Бордело, Зеттерлунд)
2:1 – 43 Кайру (Томас, Бучневич)
2:2 – 57 Шенн (Перунович, Томас)
3:2 – 63 Эклунд (Канин)
Коламбус – Филадельфия – 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
1:0 – 12 Гадбрэнсон (Дэнфорт, Пююхтия)
2:0 – 18 Сиверсон (Годро, Веренски)
3:0 – 28 Сиверсон (А. Нюландер, Годро)
3:1 – 34 Люкселл (Хэтэуэй)
4:1 – 35 Бланкенбург (Тексье, Иржичек)
5:1 – 49 Веренски (Воронков)
6:1 – 51 Веренски (Малатеста, Мейер)
6:2 – 55 Йиннинг (Аттард, Кэйтс)
Оттава – Нью-Джерси – 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
0:1 – 3 Хаула (Смит, Джек Хьюз)
0:2 – 12 Палат (Хольц, Люк Хьюз)
0:3 – 16 Смит (Братт)
1:3 – 21 Сэндерсон (Жиру, Батерсон)
1:4 – 31 Хишир (Смит, Братт)
2:4 – 43 Жиру (Батерсон, Сэндерсон)
3:4 – 54 Ткачак ()
Монреаль – Торонто – 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
0:1 – 22 Доми (Райлли, Любушкин)
0:2 – 22 Мэттьюс (Бертуцци)
0:3 – 27 Найз (Броди, В. Нюландер)
0:4 – 27 Макмэнн (Марнер)
1:4 – 29 Сузуки (Мэтисон, Слафковски)
2:4 – 38 Кофилд (Сузуки, Мэтисон)
Айлендерс – Нэшвилл – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 29 Добсон (Барзэл, Райлли)
2:0 – 58 Палмиери (Романов)
Калгари – Эдмонтон – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2, 0:0)
0:1 – 19 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
0:2 – 23 Браун (Райан, Янмарк-Нюлен)
1:2 – 23 Шарангович (Юбердо, Кузьменко)
2:2 – 47 Кадри (Кузьменко, Шарангович)
2:3 – 50 Бушар (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс)
2:4 – 59 Нюджент-Хопкинс ()
Лос-Анджелес – Ванкувер – 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)
1:0 – 2 Кемпе (Даути, Копитар)
2:0 – 5 Даути (Кемпе, Арвидссон)
2:1 – 10 Босер (Коул, Петтерссон)
3:1 – 22 Лаферрье (Фиала, Спенс)
4:1 – 28 Фиала (Андерсон, Копитар)
4:2 – 47 Джошуа (Гронек, Миллер)
5:2 – 50 Мур (Дано)
5:3 – 52 Блюгерс (Задоров)
6:3 – 57 Кемпе ()
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