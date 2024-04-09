НХЛ: Торонто одолел Питтсбург, Вегас проиграл Ванкуверу
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 9 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись всего два матча.
Результаты матчей НХЛ за 8 апреля
Торонто – Питтсбург – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 18 Ракелль (Малкин)
1:1 – 25 Найз (Райлли, Броди)
2:1 – 41 Мэттьюс (Таварес)
2:2 – 53 О'Коннор (Кросби, Жозеф)
3:2 – 61 Маккейб (Марнер, Мэттьюс)
Ванкувер – Вегас – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
0:1 – 1 Айкел (Томпсон, Хэнифин)
0:2 – 8 Айкел (Маршессо)
1:2 – 11 Гарланд ( Миллер, К. Хьюз)
2:2 – 14 К. Хьюз ( Миллер, Босер)
2:3 – 29 Хэнифин (Гертл, Айкел)
3:3 – 33 Босер (Майерс, Петтерссон)
4:3 – 38 Гарланд (Джошуа, Миллер)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!