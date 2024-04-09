НХЛ: Торонто одолел Питтсбург, Вегас проиграл Ванкуверу

В ночь на вторник, 9 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись всего два матча.

Результаты матчей НХЛ за 8 апреля

Торонто – Питтсбург – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

0:1 – 18 Ракелль (Малкин)

1:1 – 25 Найз (Райлли, Броди)

2:1 – 41 Мэттьюс (Таварес)

2:2 – 53 О'Коннор (Кросби, Жозеф)

3:2 – 61 Маккейб (Марнер, Мэттьюс)

Ванкувер – Вегас – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

0:1 – 1 Айкел (Томпсон, Хэнифин)

0:2 – 8 Айкел (Маршессо)

1:2 – 11 Гарланд ( Миллер, К. Хьюз)

2:2 – 14 К. Хьюз ( Миллер, Босер)

2:3 – 29 Хэнифин (Гертл, Айкел)

3:3 – 33 Босер (Майерс, Петтерссон)

4:3 – 38 Гарланд (Джошуа, Миллер)

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