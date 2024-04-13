НХЛ: Калгари разгромил Анахайм, Вегас не заметил Миннесоту

В ночь на субботу, 13 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 13 апреля

Сент-Луис – Каролина – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

1:0 – 17 Болдук (Томас, Ледди)

1:1 – 19 Мартинук (Свечников)

2:1 – 25 Кайру (Томас, Бучневич)

2:2 – 28 Джарвис (Андерсен, Шей)

2:3 – 47 Слэвин (Деанджело, Ахо)

2:4 – 57 Генцел ()

2:5 – 59 Генцел (Слэвин, Джарвис)

Чикаго – Нэшвилл – 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

0:1 – 5 Форсберг (Новак, Евангелиста)

0:2 – 19 Шервуд (Штястны, Шенн)

0:3 – 25 Форсберг ()

0:4 – 29 Цукер (Ланкинен, Йоси)

1:4 – 37 Курашев (Джонсон, Бедард)

1:5 – 41 Форсберг (Евангелиста, О′Райлли)

Эдмонтон – Аризона – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 5 Доун (Маччелли, Макбэйн)

1:1 – 21 Хенрик (Стечер, Кэйн)

1:2 – 25 Кули (Дурзи, Шмалц)

2:2 – 41 Нерс (Кэйн, Фогеле)

2:3 – 61 Маччелли (Доун, Кесселринг)

Вегас – Миннесота – 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

1:0 – 2 Руа (Айкел)

2:0 – 6 Дорофеев (Стивенсон, Теодор)

3:0 – 8 Айкел (Стивенсон, Хэнифин)

3:1 – 27 Хуснутдинов (Юханссон, Фэйбер)

4:1 – 33 Маршессо (Хэнифин, Стивенсон)

5:1 – 42 Гертл (Стивенсон, Уайтклауд)

5:2 – 47 Хартман (Брудин, Болди)

6:2 – 50 Карлссон (Манта, Коттер)

7:2 – 53 Колесар (Дорофеев, Руа)

Анахайм – Калгари – 3:6 (0:2, 0:2, 3:2)

0:1 – 5 Манджипани (Шарангович, Пачал)

0:2 – 11 Кадри (Шилингтон, Поспишил)

0:3 – 25 Кузьменко (Уигар, Кадри)

0:4 – 38 Зари (Хант, Юбердо)

1:4 – 42 Коланджело (Гудас, Лундстрем)

2:4 – 46 Ватрано (Лакомб, Зеграс)

3:4 – 47 Зеллвегер (Терри, Фаулер)

3:5 – 54 Кузьменко (Кадри, Юбердо)

3:6 – 57 Кузьменко (Уигар, Поспишил)

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