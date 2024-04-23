Плей-офф НХЛ: Торонто сравнял счет в серии с Бостоном, Вегас обыграл Даллас

В ночь на вторник, 23 апреля, были сыграны четыре матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

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Результаты матчей плей-офф НХЛ за 22 апреля

Бостон – Торонто – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Гики (Дебраск, Маршанд), 1:1 – 10 Доми (Мэттьюс), 2:1 – 19 Пастрняк (Макэвой, Заха), 2:2 – 38 Таварес (Бертуцци, Мэттьюс), 2:3 – 52 Мэттьюс (Любушкин, Доми)

Счет в серии: 1-1

Каролина – Айлендерс – 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Палмиери (Нелсон, Райлли), 0:2 – 19 Хорват (Сизикас, Барзэл), 0:3 – 23 Ли (Энгвалл, Пажо), 1:3 – 33 Терявяйнен (Джарвис, Генцел), 2:3 – 50 Джарвис (Шей, Дж.Стаал), 3:3 – 57 Ахо (Джарвис, Свечников), 4:3 – 57 Мартинук (Друри), 5:3 – 59 Генцел (Свечников, Ахо)

Счет в серии: 2-0

Даллас – Вегас – 3:4 (2:3, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Стоун (Айкел, Хэнифин), 0:2 – 8 Маршессо (Барбашев), 1:2 – 16 Бенн (Джонстон), 1:3 – 17 Гертл (Хэнифин), 2:3 – 18 Робертсон (Станковен), 2:4 – 21 Макнэбб (Айкел), 3:4 – 51 Марчмент (Эттинджер, Хейсканен)

Счет в серии: 0-1

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)

Шайбы: 1:0 – 6 Хайман (Бушар, Макдэвид), 2:0 – 9 Хенрик (Бушар, Хайман), 3:0 – 24 Хайман (Хенрик, Макдэвид), 4:0 – 28 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль), 4:1 – 30 Андерсон (Арвидссон, Даути), 4:2 – 37 Кемпе (Байфилд), 5:2 – 41 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид), 6:2 – 46 Хайман (Бушар, Макдэвид), 6:3 – 56 Дюбуа (Кемпе), 6:4 – 58 Мур (Лаферрье), 7:4 – 59 Фогеле

Счет в серии: 1-0

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