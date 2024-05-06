Кубок Стэнли: Даллас выиграл серию у Вегаса, Рейнджерс начали серию с победы

В ночь на воскресенье, 6 мая, было сыграно два матча Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 6 мая

Рейнджерс – Каролина – 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)

1:0 – 2 Зибанежад (Фокс, Рословик)

1:1 – 3 Слэвин (Генцел, Ахо)

2:1 – 10 Зибанежад (Трочек, Крайдер)

3:1 – 16 Трочек (Крайдер, Зибанежад)

3:2 – 42 Нечас (Орлов, Мартинук)

4:2 – 48 Панарин (Лафреньер)

4:3 – 58 Джарвис (Бернс, Ахо)

Даллас – Вегас – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 14 Джонстон ()

1:1 – 35 Хауден (Карлссон, Амадио)

2:1 – 41 Факса (Харли, Смит)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!