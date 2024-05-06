Кубок Стэнли: Даллас выиграл серию у Вегаса, Рейнджерс начали серию с победы
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на воскресенье, 6 мая, было сыграно два матча Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 6 мая
Рейнджерс – Каролина – 4:3 (3:1, 0:0, 1:2)
1:0 – 2 Зибанежад (Фокс, Рословик)
1:1 – 3 Слэвин (Генцел, Ахо)
2:1 – 10 Зибанежад (Трочек, Крайдер)
3:1 – 16 Трочек (Крайдер, Зибанежад)
3:2 – 42 Нечас (Орлов, Мартинук)
4:2 – 48 Панарин (Лафреньер)
4:3 – 58 Джарвис (Бернс, Ахо)
Даллас – Вегас – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 14 Джонстон ()
1:1 – 35 Хауден (Карлссон, Амадио)
2:1 – 41 Факса (Харли, Смит)
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