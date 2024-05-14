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Плей-офф НХЛ: Даллас разгромил Колорадо, Рейнджерс потерпели поражение от Каролины

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на вторник, 14 мая, были сыграны два матча второго раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 13 мая

Рейнджерс – Каролина – 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

1:0 – 26 Труба ()

1:1 – 43 Дж.Стаал (Орлов)

1:2 – 46 Кузнецов (Котканиеми, Шей)

1:3 – 49 Мартинук (Нечас, Друри)

1:4 – 56 Нечас (Друри, Чэтфилд)

Колорадо – Даллас – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

0:1 – 15 Джонстон (Стил)

0:2 – 25 Джонстон (Хейсканен, Робертсон)

0:3 – 31 Хейсканен (Робертсон, Станковен)

1:3 – 32 Миттлстадт (Друэн)

1:4 – 49 Дадонов (Хейсканен, Марчмент)

1:5 – 58 Стил (Сегин, Джонстон)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ

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