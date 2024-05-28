Плей-офф НХЛ: Даллас обыграл Эдмонтон, поведя в серии финала Запададу

В ночь на вторник, 28 мая, состоялся третий матч в финальной серии Запада плей-офф НХЛ.

Даллас второй раз подряд обыграл Эдмонтон и повел в серии.

Результат матча плей-офф НХЛ за 27 мая

Эдмонтон – Даллас – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)

1:0 – 2 Хайман (Бушар, Макдэвид)

2:0 – 7 Макдэвид ()

2:1 – 25 Робертсон (Сегин, Хинтц)

2:2 – 28 Робертсон (Хинтц)

2:3 – 29 Джонстон (Бенн, Станковен)

3:3 – 39 Хенрик (Браун)

3:4 – 51 Робертсон (Линделль, Сегин)

3:5 – 58 Хейсканен (Бенн)

Счет в серии: 1:2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!