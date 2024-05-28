Плей-офф НХЛ: Даллас обыграл Эдмонтон, поведя в серии финала Запададу
Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на вторник, 28 мая, состоялся третий матч в финальной серии Запада плей-офф НХЛ.
Даллас второй раз подряд обыграл Эдмонтон и повел в серии.
Результат матча плей-офф НХЛ за 27 мая
Эдмонтон – Даллас – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
1:0 – 2 Хайман (Бушар, Макдэвид)
2:0 – 7 Макдэвид ()
2:1 – 25 Робертсон (Сегин, Хинтц)
2:2 – 28 Робертсон (Хинтц)
2:3 – 29 Джонстон (Бенн, Станковен)
3:3 – 39 Хенрик (Браун)
3:4 – 51 Робертсон (Линделль, Сегин)
3:5 – 58 Хейсканен (Бенн)
Счет в серии: 1:2
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